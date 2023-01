2023: año de elecciones, año de locura

Comienza 2023 casi como terminó 2022: el IPC por las nubes, la guerra no parece terminar y la ultraderecha, cada vez que pierde una legislatura, invade los parlamentos o lo que se tercie al más puro golpe de estado, es su talante.

La salvedad es que este año de 2023 hay elecciones, primero las municipales y las autonómicas que serán antesala de las nacionales. La cosa ya se nota en el ambiente, algunos agricultores -los cercanos al poder- han decidido entrar en campaña, una vez más con el rollo del agua para todos, aunque cada día convencen a menos gente que sabe que tras este lobby están los de los nitratos para todos que se han cargado el Mar Menor.

Este no es el único movimiento, los vecinos y comerciantes, alentados por los vocales del PP de la Junta del Barrio del Carmen, se concentran para intentar eliminar algo bueno con tal de fastidiar a Serrano. Entre tanto, el mudito de Ballesta sale de gira para quedarse con los pedáneos y pedáneas de Ciudadanos, aunque tal acción tenga rebotado a la mitad del partido, aunque eso a él que capaz de cobrar sin abrir la boca le da igual.

En Cartagena lo tiene más fácil. Castejón reventó el partido por dentro, se convirtió en una tránsfuga para no dejar el poder y le regaló al PP los dos últimos años de Noelia Arroyo. Esta, que no da puntada sin hilo, ha conseguido que la televisión autonómica se vuelque con su ciudad, a ver si con las luces tapa su nefasta gestión. No les extrañe si este año el Bando de la Huerta lo televisan desde Cartagena. En Lorca y en Molina el PSOE lo tiene mejor, la excelente gestión de Diego y Eliseo hará que ganen las elecciones; en Santomera, el hecho de que se retire Inma y que vuelva Víctor hará difícil que revaliden la alcaldía, pero quién sabe. En Alhama, la excelente gestión será premiada. Una lástima que esos votos de gestión municipal excelente del PSOE no se trasladen a las autonómicas porque mira que han gestionado bien. Es por ello por lo que pienso que la izquierda, si supera sus problemas y complejos de siempre, tiene posibilidades de sacar buenos resultados, pero para eso va a tener que aprender a vender lo que hacen. Cuantas ruedas de prensa, anuncios de Facebook, publicidad pagada y demás zarandajas hubiera hecho el PP de haber conseguido, que jamás quiso, que se pusieran cercanías – servicios de proximidad – con Cartagena. Eso que es un logro capital del PSOE que ha pasado sin pena ni gloria.

El PSOE no solo tiene el Gobierno de España, sino que además Murcia cuenta para ellos. Pepe Vélez ha hecho cosas casi imposibles para otros, pero debe informar a la gente de lo que hace y contarlo. Si nos comemos las olivas tenemos que mostrar los huesos. Jamás un Gobierno central ha tenido tan presente los problemas de los murcianos y si bordan lo que les queda, Serrano con su tranvía, Vélez con su tren por Albacete, los murcianos podríamos ver la realidad: con el PSOE la Región crece.

No le vendría mal al PSOE también un poco de ayuda, algún concejal que se queda sin partido en una de las principales ciudades de la Región. Sería un gran apoyo. Máxime cuando las eternas peleas de la izquierda parece que nos llevan a dos listas y al final primara el voto útil. No sé a ustedes, pero a mí me da la impresión de que a los tres les da igual la Región y que algunos solo buscan una buena posición en las autonómicas para negociar con fuerza cuando llegue Sumar. Es curioso, mientras la derecha traga con todo, pacta con tránsfugas -para sufrimiento de la educación murciana entre otras cosas-, la izquierda se niega a salir de su redil y, seamos claros, si queremos un cambio tiene que ser por goleada. Es hora de acabar con tanto cacique.