Los caciques del siglo XXI: los oligarcas

Vemos que desde los gobiernos europeos y de Estados Unidos se baraja la posibilidad de que los oligarcas rusos puedan dar un golpe de estado y derrocar a Putin con el objetivo de acabar con la guerra en Ucrania, de ahí la política de tocar los bolsillos a dichos oligarcas, acosarles para que actúen en ese sentido. Oigo estas noticias y me hago la siguiente pregunta: en España y en los demás países ¿no hay oligarcas? La respuesta es más que evidente: por supuesto que sí. En España, muchos oligarcas forman parte del IBEX-35, las 35 grandes empresas que cotizan en bolsa, y algunos de ellos los vemos en el palco del Real Madrid.

Si buscamos la palabra oligarquía en el diccionario encontraremos la siguiente definición: “F. Forma de gobierno en la cual el poder supremo es ejercido por un reducido grupo de personas que pertenecen a una misma clase social.// 2. Conjunto de algunos poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio.” Partiendo de esta definición, hay que decir que los oligarcas se han reinventado y constituyen lo que se llaman poderes fácticos, es decir, personas que no se presentan a unas elecciones, pero, salga quien salga intentan condicionar de una manera significativa a los gobiernos y a la opinión pública; y hay que decir que logran condicionar y orientar muchas decisiones de los gobernantes y de la ciudadanía. Con su dinero, con sus inmensas fortunas, compran voluntades y configuran mentalidades. Por eso, no es de extrañar que parte de la clase trabajadora vote a partidos que no quieren la estabilidad en el empleo o la subida del Salario Mínimo Interprofesional y rechacen a aquellos partidos que han logrado una mayor estabilidad en el empleo y la subida del Salario Mínimo.

Con sus inmensas fortunas compran voluntades, medios de comunicación, evaden su dinero a paraísos fiscales, impiden subidas de impuestos directos, etc. En definitiva, corrompen a la sociedad. Van contra todo tipo de ética, de principios y de valores y los derechos humanos son un impedimentos para sus negocios Los oligarcas conforman las élites sociales, económicas y financieras que sólo buscan acaparar más y más riqueza, utilizando todos los mecanismos para ello. Provocan guerras, incluidos la contratación de mercenarios, para hacer negocio con la venta de armas y con el saqueo de recursos naturales. Los oligarcas viven muy viven, pero, no dejar vivir. Convierten todo en mercancía para poder comprar y vender; lo hemos visto con las vacunas para hacer frente a la pandemia, donde los oligarcas farmacéuticos se han negado a liberar estas patentes, con la complicidad de los gobiernos.

No les importa la gente y cuando decimos que nos les importa la gente es que no les importa sus vidas, solo lo que puedan obtener como beneficio. En función del país donde nos encontremos, los oligarcas provocan dictaduras o las apoyan; y, si es el caso de las democracias, las modulan en función de sus intereses, reduciéndolas a la mínima expresión. Detrás de muchas leyes, están la presión insoportable de los oligarcas. ¿Quién hay detrás de las privatizaciones y hacer lo público residual? Los oligarcas.

Los mayores enemigos de la democracia, de la dignidad, de la Carta de la Tierra y los derechos humanos son los oligarcas y España no es ninguna excepción.

¿La alternativa? Es descubrirlos, deslegitimarlos, visibilizar sus mecanismos, sus estrategias y sus medios y crear conciencia social desde los movimientos sociales, en un sentido amplio, porque toda vida humana importa e importa, que cada vida, sea una vida llena de humanidad y dignidad. No lo tenemos nada fácil.