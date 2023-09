Censura, silencio y fuego amigo

Casi diez días después de que los periodistas deportivos de Cartagena sufrieran un menoscabo flagrante en el ejercicio de su libertad de expresión, ningún colectivo profesional que los agrupe en la Región se ha pronunciado al respecto, bien condenando esta circunstancia, exigiendo responsabilidades o, si acaso, demandando que no se vuelva a repetir.

Pongámonos en contexto: el jueves, 21 de septiembre, los informadores cartageneros fueron convocados a las instalaciones de un concesionario de automóviles para cubrir la presentación de un nuevo balón, de cara a la temporada 2023-24, para promocionar el fútbol y el fútbol-sala entre clubes y centros educativos. Al acto asistieron, entre otros, el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM), José Manuel Monje Carrillo, el director general de Deportes, Fran Sánchez, así como representantes de los cuatro principales equipos de esta comunidad autónoma.

A su llegada, los periodistas fueron advertidos por un responsable federativo de que no podrían formular preguntas al máximo mandatario de la FFRM. ¿El motivo? La polémica en la que se había visto envuelta su nuera, Patricia Pérez, jefa de prensa de la selección española femenina, a raíz del incidente del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, con la jugadora Jenni Hermoso, tras la final del campeonato mundial, disputada en Australia el pasado 20 de agosto y que ganó España a Inglaterra por un gol a cero. Pérez calificó entonces de algo “anecdótico” el beso de Rubiales. Las jugadoras habían exigido que se la apartara de sus responsabilidades federativas por poner en boca de la propia Jenni Hermoso palabras que, aseguraban las futbolistas, ella nunca dijo y que, mediante un comunicado, fueron remitidas por esta responsable de comunicación a la agencia EFE, así como por defender y justificar al propio Rubiales y al seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda.

Los informadores cartageneros pretendían conocer la opinión del presidente de la FFRM al respecto. Patricia Pérez es la pareja del hijo de Monje Carrillo, el también periodista José Miguel Monje Valcárcel, que asimismo trabaja desde hace años en el área de comunicación de la RFEF, concretamente en la parcela relativa al fútbol-sala, tras un periplo como futbolista en el que llegó a militar en Segunda B. El jueves de esta semana, el juez le pidió a Pérez que le entregara su teléfono móvil y así proceder a su volcado en relación con las presuntas coacciones a la futbolista y a su entorno para que dijera que el beso fue consentido. La periodista reconoció, en su declaración ante la Audiencia Nacional, que se sintió presionada por dirigentes de la RFEF para encaminar la versión ofrecida por Jenni Hermoso.

José Miguel Monje Carrillo accedió a la presidencia de la Territorial murciana en 2004, con Ángel María Villar al frente de la RFEF. El año próximo, por tanto, cumplirá 20 años en ese cargo, que cuenta con una remuneración anual que ronda los 100.000 euros. Resultó imputado en la operación Soule, que investiga la corrupción en el fútbol español, la misma trama que acabó en 2017 con la presidencia de Villar, dirigente al que defendió hasta el día en que lo sustituyó Rubiales, al que pronto se unió como uno de sus apoyos más fieles.

Sorprende que entre los que deben velar por la defensa de la libertad de expresión y la ética en el periodismo, se haya guardado el más absoluto silencio desde el 21 de septiembre. El llamativo titular del diario La Verdad, con el que se daba cuenta del atropello perpetrado contra la libertad de los informadores a la hora de ejercer su oficio, incluyendo en el mismo el verbo prohibir, ha causado sorpresa mayúscula, a la par que indignación, dentro y fuera de la Región de Murcia. Sin embargo, no se ha movido ficha en ese sentido a la hora de reprochar un comportamiento tan deleznable e impropio, quizá porque nadie quiera afrontar eso que en las guerras suelen llamar, no sin cierto eufemismo, fuego amigo. Es evidente que no hay nada que favorezca más al poderoso que el silencio, como remarcó hace siglos el polímata florentino que, a la par, resultó ser un genial visionario. Ay, el silencio, arma suprema del poder desde que el mundo es mundo.