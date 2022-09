Sobre la conferencia de Macarena Olona en Murcia

Esta tarde tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad una conferencia de Macarena Olona. Esta convocatoria ha causado mucho revuelo y está encendiendo los ánimos en la comunidad universitaria.

Muchos nos preguntamos qué es lo que está pasando con Olona. La realidad nos dice que ha pasado de ser la mano derecha de Abascal en el Congreso a no saber con certeza si sigue en Vox y con la aparente intención de fundar otro partido que suponga una escisión de su partido original.

Como toda buena historia que se precie tiene un comienzo. A alguien de Vox o a ella misma se le ocurrió que era buena idea presentarse por este partido en las elecciones andaluzas, y abandonar la primera línea de la política nacional. Su campaña en las andaluzas empezó torcida con la polémica de su empadronamiento, y continúo siendo un auténtico desastre. Olona se salió del guion marcado por el partido en Madrid, abusó de los tópicos regionales, no abordó con seriedad los problemas locales de los andaluces e hizo constantes referencias a la política nacional. En los debates, sobre todo en el primero, estuvo mal, tal es así, que por contraste, Juan Marín, exvicepresidente de la Comunidad y relojero en Sanlúcar de Barrameda, parecía JFK a su lado. El PP, partido profesional y con gran experiencia política, solo tuvo que aprovechar sus errores, moderar las formas y el mensaje y, de esta forma, obtuvo una cómoda mayoría absoluta. Cualquier persona que sepa algo de política sabía que la campaña de Olona iba abocada al desastre.

La causa de esta desastrosa campaña la tenemos en la propia personalidad de Olona, mujer de carácter fuerte y de profundas convicciones. Durante la campaña pecó de soberbia, y siguió su propia estrategia, obviando las directrices de la directiva nacional. De esto sabemos muchos los abogados, que tememos al cliente que cree que sabe de Derecho, que te discute continuamente sobre la interpretación de las normas y, al final, no hace caso de las directrices marcadas. Es mucho mejor el cliente más humilde intelectualmente que te obedece en todo lo que le indicas. Por contraste, el candidato de Vox en Castilla León, un joven abogado, inexperto en temas políticos, se ajustó al guion fijado y obtuvo mejores resultados. Al final la actividad política no es excesivamente complicada intelectualmente, si tienes claro los límites de tus discursos y los charcos que en determinados momentos no puedes pisar.

Tras el fracaso en Andalucía, parece ser que Olona no quiso quedarse en Andalucía con un papel irrelevante en el Parlamento regional e intentó volver a la política nacional, algo a lo que dirección nacional de Vox se negó. Posteriormente, alegando motivos de salud, parecía dar la impresión de que abandonaría la política para volver a su profesión. Pero de repente, superados los problemas de salud, apareció a lo Juana de Arco en el camino de Santiago rodeada de acólitos que la jaleaban. Y ahora ha iniciado una gira de conferencias por toda España, cuya primera parada ha sido Granada y la segunda es Murcia, con la intención soterrada de medir sus apoyos.

No sabemos con certeza sus intenciones, pero si lo que pretende es crear un partido político que sea una escisión de Vox imitando el partido de Más País de Errejón, se equivoca. Los inicios son duros y fuera de las instituciones hace frío, además el desgate personal y de prestigio es importante. Las mismas personas que te animan a dar el paso son las primeras que te abandonan con el primer revés. El PP va a ser el gran beneficiado de este culebrón protagonizado por Olona en cuanto puede que este revuelo debilite a su competidor por la derecha y allane el camino hacia una posible mayoría absoluta de Feijóo.

Un curioso efecto mariposa que ha causado este embrollo, es que que los tránsfugas y expulsados de Vox en la Asamblea están apoyando y financiando a Olona, y en estas circunstancias, no van a votar a favor de la reforma electoral de López Miras para elevar a 5% el porcentaje de votos para obtener representatividad.

No obstante, y centrado el tema en la conferencia de esta tarde, ésta trata de la constitucionalidad de los estados de alarma con un enfoque jurídico y político. En un Estado democrático y de derecho no se deben combatir las ideas con violencia, y en un ambiente universitario no se debe fomentar actuaciones que ataquen al derecho fundamental de la libertad de expresión. La mejor manera de formarse una opinión sobre un tema es confrontar tesis opuestas, para que una vez analizadas por cada individuo, pueda el ciudadano formarse una opinión independiente y fundada, sin olvidar que en política no hay verdades absolutas. En fin, esperemos que la conferencia se desarrolle con tranquilad y normalidad y que la Universidad de Murcia no abra telediarios este viernes por la noche. Dejemos el protagonismo de Murcia a nuestro querido y admirado Carlitos Alcaraz y a su disputa por acabar como número uno este año.