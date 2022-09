Inicio del curso político

Tras el período de desconexión que suponen las vacaciones veraniegas, el mes de septiembre lo iniciamos todos con nuevas energías y planes de enmienda. Con el añadido de que este curso en la política regional tiene gran importancia para todos los actores políticos y que culminará con las elecciones de mayo de 2023.

El PP es, sin duda, el partido que tiene unas expectativas más favorables. Con el viento a favor del efecto Feijóo y con el gran resultado de Andalucía, parece que la única duda es si ganarán con mayoría absoluta o necesitarán a Vox para gobernar. Queda solo la incógnita de conocer si mantendrán o no a los tránsfugas en el gobierno hasta el final de legislatura. Por lo demás, en lo que se tienen que centrar es en no cometer errores y rezar lo que sepan para que no se repita ningún episodio de anoxia en el Mar Menor. Aunque estos acontecimientos al final no le restan votos, ya que tienen un aparato propagandístico capaz de convencer a la mayoría de los votantes de que la culpa de todo es del Gobierno central, incluso de las fiestas ilegales organizadas en el Mar Menor por un concejal del PP de la Unión.

En cuanto al PSOE, parece que tienen claro que los sondeos no les son favorables y han decidido pasar a la ofensiva contra el PP tanto a nivel regional como nacional. Me recuerda al entrenador de fútbol que a la desesperada en la última media hora quita a dos defensas para jugar con cuatro delanteros con la finalidad de intentar remontar. Difícil lo tienen, la coyuntura internacional y económica no ayuda, todo parece apuntar a que viene un invierno duro, y estas circunstancias penalizan al que gobierna. Además, es complicado que recuperen el voto de los moderados mientras sigan gobernando con Podemos y haciendo cesiones a los nacionalistas.

Podemos es una incógnita, todo dependerá de que el movimiento iniciado por Yolanda Díaz logre reunificar a los partidos a la izquierda del PSOE, que en el caso de la Región supondría la unificación de Podemos con Más Región. Si esto se lograse, en la política regional disfrutaríamos de dos políticos de raza como Urralburru y María Marín en la misma lista, lo que garantizaría buenos momentos parlamentarios en la próxima legislatura.

Vox en la Región se encuentra en un momento decisivo. Hay dos opciones. La primera, que se repita en Murcia lo de Andalucía, lo cual sería el principio de su fin. Y la segunda, es que se consolide como alternativa en la derecha al PP y entre a gobernar con ellos. A diferencia de Andalucía, en esta Región hay una masa de votantes de derechas que están cansados de los veintiocho años de gobierno del PP que en anteriores elecciones votó a Ciudadanos, y que podría votar a Vox en las próximas convocatorias electorales. Además, en la Región cuenta con una buena implantación territorial y con el cariño de los sectores de la agricultura y de la ganadería. Deberían de aprender de los errores que cometieron en la elaboración de las listas en las anteriores elecciones, y realizar una correcta selección de personal que evite situaciones de transfuguismo que ellos mismos han sufrido esta legislatura.

Ciudadanos en la Región lo tiene complicado, cada vez son más los que abandonan el barco, aunque hay que reconocer que los quedan se mantienen fieles a sus ideales. Mal harían si no renuevan sus cabezas de lista para las municipales y no sueltan lastre jubilando a candidatos como Padín y Mario Gómez, que nada suman y no despiertan ningún tipo de ilusión en el electorado. Su resultado dependerá de si Arrimadas y su equipo logran reflotar la nave con el llamado proceso de refundación. Como este proceso consista en proponer listas conjuntas con el PP, ya les anticipo que esto supondrá su total desaparición. El problema que tienen es que en política, como en casi todo en la vida, es más importante el futuro que el presente, y todo parece apuntar a que este futuro es complicado.

Y ya por último, quedaría saber si los regionalistas de Somos Región consiguen entrar en el Parlamento regional. Es difícil de entender que en una Región tan maltratada históricamente por los distintos gobiernos centrales no se consolide una fuerza política regional que impida que la comunidad sea continuamente ninguneada en todas las infraestructuras importantes, como sucede por ejemplo en el tema ferroviario o hidráulico.

No obstante, hay que destacar que este panorama es una foto fija de principios de septiembre. Si algo hemos aprendido en esta época de internet y redes sociales es que los cambios en la opinión pública se han acelerado, y que el panorama político cambia rápidamente, y si no piense el lector que hace seis meses el PP estaba hundido, con el liderazgo de Casado cuestionado, con Vox cerca del sorpasso, y actualmente, se encuentra disparado en las encuestas. Nos vienen meses decisivos en los que se decidirán muchos gobiernos regionales que serán la antesala de las elecciones generales de principios de 2024. En fin, que esto acaba de empezar y todo parece indicar que no nos vamos a aburrir.