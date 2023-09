Se cumplió el plazo de alegaciones

Tras un mes de exposición pública y concluido el plazo de alegaciones previsto por la Ley, el Ayuntamiento de Murcia podrá dar por tramitado legalmente el primer paso para la Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación del Plan Especial Pc-Mc10, Estación del Carmen.

Con ello se culmina un proceso absolutamente irregular por parte del nuevo Equipo de Gobierno Municipal tras el 28M, en el que su presidente parece que ha querido dejar claro como primer objetivo “quién manda en La Glorieta”. Nada que objetar aunque rompa un cierto estigma de buen hacer que está poniendo en juego innecesariamente.

La irregularidad más elemental y gráfica es haber abierto un proceso de información pública en periodo vacacional tanto de los posibles afectados como de sus hipotéticos asesores e incluso de las propias ventanas de la Administración. Pero no sólo es esa la única irregularidad que podríamos achacarle, tendríamos sobradas razones para dudar de un proceso que ha ignorado por completo la legislación que regula el procedimiento de audiencia previa a las entidades sociales, un precepto constitucional que debe inspirar toda exposición pública.

De nada sirvieron las alarmas de esta Plataforma ni los requerimientos de la oposición de ampliar el plazo de alegaciones o reabrirlo tras el verano.

El plazo de alegaciones ha concluido y las expectativas de no cambio, de inmovilismo y de no transparencia por parte de La Glorieta se han cumplido. Mínimamente se ha cumplido la Ley de forma torticera y nadie ha rectificado. Y cuando digo nadie, quiero decir en último extremo quien preside el equipo de gobierno municipal. Ni ampliación de plazo ni nuevo plazo de alegaciones: quien manda manda, por si alguien no había caído en la cuenta. Como en los mejores tiempos. El bueno de José Molina habría puesto a funcionar aquel Consejo de la Transparencia al que dio vida mientras lo dejaron actuar.

La Plataforma Pro-Soterramiento lanzó su voz de alarma recién abierto este inapropiado plazo, hemos planteado fórmula concreta de alegación que hemos hecho llegar a otros colectivos sociales; hemos actuado y hemos llegado a otros que tampoco se han inhibido y han conseguido llegar a tiempo a pesar de este desaguisado administrativo promovido con premeditación y alevosía, porque habiendo podido rectificar nadie rectificó y terminó imponiendo su criterio causando un daño a terceros que podría haberse evitado: Los vecinos del entorno del Soterramiento de las Vías, desde Los Dolores hasta Nonduermas, propietarios o no de los terrenos afectados.

A modo de resumen y para no llevar a confusión a nuestros vecinos y amigos me permito compartir en este medio alguna consideración que puede ser oportuna, dada la poco clara afección que de esta convocatoria se deriva. El anuncio oficial del BORM de 31de julio se encuadra con el título de Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación del Plan Especial Pc-Mc10, Estación del Carmen y especifica que los interesados podrán examinar el contenido del Expediente en determinadas páginas web del Ayuntamiento.

En el fondo de la cuestión el Proyecto de Reparcelación tiene por objeto adjudicar a los titulares de parcelas de la zona las cesiones de viales, equipamientos colectivos y zonas verdes, adjudicando al Ayuntamiento la propiedad de los terrenos que ceden. Podría entenderse que los afectados son tan sólo los propietarios de las parcelas concernidas y que tan sólo ellos son los que tendría derecho a alegar. Nadie puede estar en contra de los derechos de los propietarios de parcelas, pero el derecho a alegar va mucho más allá, pues los equipamientos, zonas verdes y viales serán de uso púbico y algunos de ellos se han diseñado sobre el propio espacio ferroviario sobre el que penden más de treinta años de historia de lucha ciudadana para eliminar la barrera del ferrocarril que partía la ciudad y la recuperación de tal espacio para uso público. De manera que la exposición pública excede el marco de traspaso de propiedades de titulares privados a titularidad pública y da coherencia a las alegaciones que hemos promovido para evitar que la barrera del ferrocarril que hemos eliminado se convierta en una nueva barrera de circulación de vehículos, pues lo expuesto a información pública reproduce gráfica y detalladamente unos viales de circulación sobre el espacio ferroviario que se ha de rediseñar y conceptualizar como espacios verdes, peatonales, como lugares de encuentro, asueto y concurrencia ciudadanos, tal como se ha venido proclamando por el anterior gobierno municipal y exponiendo incluso en nuestros barrios y que se concreta en un paseo peatonal o bulevar, en todo el recorrido de las obras del Soterramiento, cuya primera fase ya está ejecutada con una cubierta provisionalmente adecuada para su uso y disfrute de la ciudadanía, con carril bici y algún elemento mínimo de adecuación a su uso, desde la Senda de Los Garres hasta el antiguo paso a nivel de Torre de Romo, en espera de una urbanización definitiva proyectada por los técnicos municipales y URBAMUSA. Este elemento es un logro social dado por conseguido y consolidado de facto del que nadie puede dudar hoy por hoy a pesar del cambio de gobierno municipal en Murcia. Es irrenunciable y se defendería pacífica pero contundentemente, tal como se hizo para conseguirlo.

Sin embargo los planos expuestos a información pública reflejan todavía en este espacio unos viales de circulación, que constan así desde 2010 cuando se consiguió definitivamente poner en marcha el convenio de soterramiento firmado años antes entre Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, como si nada hubiera cambiado.

Si tales planos expuestos al público durante este mes de agosto no se reforman se puede entender que es por haber superado sin problemas el plazo de información pública y reforzarían un estatus de hipotética legalidad totalmente impropio. Por una doble razón: Porque de facto es un espacio peatonal conseguido y porque la ciudadanía ha impugnado su presentación antigua y obsoleta aún sin reformar, y por lo tanto no consiente en ella.

El concejal de Urbanismo se ha permitido manifestar públicamente que las informaciones vertidas últimamente se deben al “desconocimiento del procedimiento”, y llega a asegurar que el proyecto de reparcelación no tiene nada que ver con los planos expuestos con viales de circulación y rotondas en el lugar del paseo peatonal ya en uso público, ni con el planeamiento urbanístico. A lo que no podemos menos que replicar que el hecho consolidado de un paseo o bulevar peatonal en su primera fase y proyectado en el resto de espacio ferroviario soterrado, acordado con la Sociedad Murcia Alta Velocidad y aprobado en Junta de Gobierno Municipal, tiene que quedar reflejado “en los papeles”. Los planos en exposición pública tienen que ser reformados y los viales de circulación que figuran en ellos tienen que desaparecer y en su lugar aparecer el paseo peatonal.

Los vecinos del entorno lo tenemos como un logro conseguido ya, que estuvo expuesto en nuestros barrios y nadie lo puede cuestionar.

Y precisamente por no ser cuestionable a estas alturas, los planos vigentes no pueden ser los expuestos a información pública. Deben ser actualizados recogiendo lo que ya damos por irreversible: Paseo peatonal con carriles bici, como lugar de encuentro de la ciudad, sobre la cubierta del Soterramiento, anulando los viales de circulación que recogían los planos de 2010. Ese era el objetivo de nuestras alegaciones. No podíamos desaprovechar la ocasión que un periodo de información pública nos ha brindado.

Ni más ni menos.