El efecto mariposa de Murcia

No sé si acuerdan de aquella famosa moción de censura que hace un año presentaron PSOE y Cs en Murcia. De un año a esta parte menudo guirigay seguimos teniendo con el llamado efecto mariposa. Ya saben aquello del proverbio chino: “El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”. No si se acuerdan de que aquella moción fracasó y que el aleteo de mariposa llegó a Madrid y la presidenta Isabel Ayuso, en vez de convocar una moción de confianza, antes de que el PSOE y Cs la echaran con otra moción de censura, convocó elecciones anticipadas en plena pandemia; ya saben todo el lío que hay ahora con las mascarillas del hermano de Ayuso. Y, sin embargo, Ayuso ganó holgadamente las elecciones y aquel aleteo de la mariposa siguió y acabó con la salida del Gobierno de Pablo Iglesias, de Ángel Gabilondo y de Ignacio Aguado. En ese tiempo glorioso se construyó el relato de que todo empezó en Murcia y que ese gran exitazo del fracaso que propicio la moción de censura en el gobierno autonómico de la Región, que no en la otra del ayuntamiento de Murcia, en la que PSOE y Cs la ganaron, y después de un año, siguen felizmente gobernando.

No sé si se acuerdan de que ese relato del todo empezó en Murcia, el gran urdidor, el gran estratega era Teodoro García Egea, hasta hace unos días, secretario general de PP, que ahora ha pasado a ser miembro de la cuarta fila del Congreso de los Diputados. En esa otra batalla el efecto de otra mariposa también se llevó por delante a su líder, Pablo Casado.

Aquella moción de censura en la Asamblea de Murcia trataba de cambiar el poder del PP en los últimos 26 años. Curiosamente en las últimas elecciones autonómicas el PSOE fue el partido más votado. En la campaña de las últimas elecciones la líder de Cs, Inés Arrimadas, en su mitin en Murcia, había dicho: “No os merecéis que la mayoría de noticias que llegan de Murcia sean por la corrupción. Veinticuatro años del PP son muchos, es tener un proyecto agotado”. Lo cierto es que a Inés se olvidó de aquel proyecto agotado y volvió a apoyar al PP.

Volvamos al relato del todo empezó en Murcia y de aquella famosa moción de censura en la que varios diputados autonómicos de Cs se desdijeron de lo que lo habían firmado y no apoyaron ese gobierno de cambio, al cambiar su voto y no apoyar al PSOE. Hasta yo firmé un manifiesto por ese cambio. Me llamó un amigo y sin saber el contenido le dije que sí. En esa operación también cayeron los líderes de ambos partidos, PSOE y Cs, Diego Conesa y Ana Martínez Vidal.

De aquel efecto de la mariposa, y de aquella moción fracasada, después de un delirante travestismo político, de tránsfugas, se nos quedó un gobierno casi inextricable. Algunos de sus miembros han pasado al grupo mixto, los que eran de Cs dicen que son de Cs pero en Cs no lo reconocen y los Vox pleitean con los Vox y al vulgo que no está en la pomada se les hace la cosa un lío, como aquel de antaño, cuando no se podía distinguir a la Falange de la Jons de la Auténtica.

Los aleteos de la mariposa siguen. Ahora se habla de que Vox va a formar gobierno con el PP en Castilla y León y que será la primera vez que entren en un gobierno. En ese relato de que todo empezó en Murcia, también se olvidan de que Vox entró a un gobierno por primera vez en Murcia, con la actual consejera de Cultura, Mabel Campuzano, que, precisamente, ha tenido su más y sus menos con los los otros dos exdiputados de Vox, Juan José Liarte y Carrera, en la última crisis del Gobierno Regional. El pasado viernes estuvo Nuñez Feijóo, y de aquella moción de censura en Murcia, dijo que era el “peor episodio político vivido en España». No sé se sabe qué opinara de que Vox entre a formar parte con el PP en el Gobierno de Castilla y León. O sí. El efecto mariposa de Murcia continúa.