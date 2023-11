Ferraz y el Puente Viejo

Un viejo amigo funcionario me suele echar en cara la falta de escrúpulos de la clase política en general y, de alguno de ellos, en particular. Lo hace desde el conocimiento empírico, pero también desde el entendimiento teórico. “Pedro”, me dice, “he visto pasar a tantos por aquí, casi todos cortados por el mismo patrón, que a veces me asusta”. Además, donde no llega la práctica llega la teoría. Y en esas va y me habla de Overton, de Joseph Overton y su famosa ventana.

Decía el norteamericano, vicepresidente del centro Mackinac, prestigioso instituto de investigación de políticas públicas, que un dirigente solo puede ganar votantes si sus políticas permanecen dentro de una ‘ventana’ que solo incluye lo que la sociedad está dispuesta a tolerar en ese momento. Y añadía que es posible ampliar esa ventana para introducir asuntos considerados inaceptables por la opinión pública, pasando entonces a ser percibidos como tolerables.

La verdad es que lo que me cuentas me suena a chino, respondí, pero él continuó hablando: “Imagina que tienes que enfrentarte a un electorado que confía en ti para que acepte una posición contraria a la que venías defendiendo tradicionalmente, incluso una idea descabellada o simplemente prohibida”. “De acuerdo”, dije. “Me vienen varias a la cabeza. No sé, qué te parece una amnistía, o un soterramiento. O mejor aún, un plan de movilidad”. “Perfecto”, contestó, “una amnistía me puede servir”.

Verás, Overton nos describe un proceso con cinco etapas. En la primera pasaríamos de considerar la amnistía como un concepto impensable, a algo de carácter radical, amparándonos en la libertad de expresión y en la propia ciencia. En este caso pondríamos a expertos juristas a opinar sobre este tema, esperando una posterior validación ante los tribunales. De esta forma pasaríamos de una proyecto o idea inaceptable a otra discutible. “Amnistía o plan de movilidad”, contesté, “imagina que ponen a opinar a un comité de expertos internacionales sobre las emisiones de CO2 en el barrio del Carmen”. “De acuerdo, te lo compro, amnistía o plan de movilidad”.

Una segunda fase nos trasladaría de lo radical a lo aceptable. Ahora lo que queremos es que se acepte la amnistía. Seguiríamos comunicando las opiniones de los juristas y empezaríamos a señalar con el dedo a los intransigentes, a los que se oponen a nuestras ideas. Los llamaríamos exaltados o perroflautas, según se concentren en Ferraz o en el Puente Viejo.

La verdad es que la comparación entre Ferraz y el Puente Viejo me turbó unos segundos, pero mi amigo me saco rápidamente de la confusión y siguió con su relato. “La tercera etapa nos hace pasar de lo aceptable a lo sensato, Pedro. Acabaremos todos asumiendo que la amnistía es la mejor solución para España y que pasar a diario sobre nuestro querido Puente Viejo es un derecho inalienable para todo automóvil, ¿me sigues?”.

Una vez ganado el relato pondríamos toda la maquinaria del poder a funcionar con la intención de popularizar nuestra idea. Todo el mundo hablaría del tema, los periódicos, las televisiones, las redes sociales. En este momento los amnistiados pasarían a ser héroes o incluso más allá, víctimas de una sociedad represora, afianzando su imagen positiva.

Y por último, para finalizar con las fases de Overton, acabaríamos integrando la nueva realidad en lo político a través de un proceso de legalización. Como ves hemos pasado por varios estados, lo impensable, lo radical, lo aceptable, lo sensato, lo popular y lo político, mezclando técnicas y teorías políticas y de comunicación capaces de convencer a cualquiera. A ti también, querido amigo.

De acuerdo, después de todo este proceso la ventana de Overton se ha hecho mas grande, las ideas antes rechazadas son asumidas por parte de la población, el político de turno amplia su respaldo electoral, “pero en la mayoría de las ocasiones la sociedad se ve tensionada y acaba fracturada”, me lamenté.

“Así es”, contestó, “pero recuerda, como decía Maquiavelo, el objetivo final de la acción política es la obtención y la conservación del poder”.

A ver si esta semana quedamos, nos tomamos un café y me sigue explicando teorías políticas.