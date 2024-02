Fitur, la fiesta padre

Da la impresión de que desde hace unos años Fitur ya no es una feria, sino la excusa perfecta para que multitud de consejeros, alcaldes, diputados y demás abandonen la Región de Murcia y disfruten de unos días de descanso en la capital del reino. No han terminado las vacaciones de Navidad y las alargan para asistir a la feria turística y promocionar las bondades de una Región a la que, dadas las circunstancias, no sé si llegará el turismo, pero ellos presentan cifras de turismo que nadie sabe de dónde sacan.

En esta ocasión, el presidente de la Región ha aprovechado su estancia en Madrid para quedarse unos días más y unirse a la manifestación que el domingo tenía programada todo el PP nacional en protesta por la amnistía. Unos días más de vacaciones, conciertos y salidas nocturnas. Durante una de esas salidas, con la gente de El Mundo, el presidente se vio envuelto en una polémica al ser increpado por algunos asistentes.

Aparentemente, según sus redes sociales, el presidente se ha aficionado a salir por la noche, lo cual es libre de hacer, aunque la imagen que proyecta no es la mejor. Si eso lo hiciera Sánchez, los medios de comunicación no dejarían de criticarlo durante toda la semana: ya está de juerga en lugar de gobernar, cómo le van a salir las cosas si pasa todas las semanas de juerga. Sin embargo, excepto en redes sociales, nadie oye nada de esto en los periódicos regionales, especialmente cuando las críticas no vienen de fuera, sino de dentro, en conversaciones informales. Muchos en el PP regional no ven con buenos ojos que el presidente regional pase más tiempo en lugares de ocio que recorriendo la región y observando los problemas. Es más, recalcan que solo se le ve en manifestaciones o en actividades de ocio, como si fuera un “rojo piojoso”.

Para aquellos de nosotros que trabajamos duro todos los días, Fitur son unos días de relax que los políticos se toman, los mismos que tienen mucho trabajo por hacer en esta Región abandonada a su suerte.