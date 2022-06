¿De qué hablamos cuando hablamos de Murcia?

El otro día se celebraba el día de la Región de Murcia y, así sin más, en las supuestas tipologías de los diferentes murcianos, a mí me gustaría, y tómenlo como una licencia poética, incluirme en esa denominación de aquellos 'murcianos de dinamita/ frutalmente propagada', que decía el poeta Miguel Hernández, de nuestra Comunidad vecina. Aunque quien más lleva esa dinamita propagada es ahora la raqueta del tenista Carlos Alcaraz. Del momento de esplendor de la literatura que se escribe en Muria, ahora, extrañamente verás una noticia en el telediario.

El otro día, 9 de junio, se celebraban los 40 de nuestro Estatuto de Autonomía, y visto lo visto con el ecocidio que se está produciendo en el Mar Menor, todavía nuestros gobernantes autonómicos, al parecer, no tienen muy claras sus competencias al respecto, después de años y años de inacción, y como si esto fuera cosa de hace un par de años, siguen confrontando y si no buscando el conflicto con el Gobierno central, al menos confundiendo, indicando que todos tenemos la culpa. Y desde luego si todos tenemos la culpa, es que no tenemos remedio.

El otro día, un periódico publicaba un estudio sociológico sobre las autonomías más y menos queridas de España, y cómo no, nos daban un 6,2 que venía a ser de las menos queridas. No voy a hacer un balance técnico acerca de esa estadística, ni menos acerca de la moda y la mediana, porque no sé si era cosa mía o del idiota del profesor que me suspendió en tres convocatorias la asignatura de Estadística.

Otro estudio realizado, con motivo del 9 de junio, venía a decir que lo más les gustaba a los habitantes de la Región era su propia gente. O sea, más o menos, que estábamos encantados de conocernos. Hablar de Murcia parece baladí, y sin embargo hay un montón de Murcias cuando se refieren a nuestra Región y hasta varias Cartagenas si me apuran. En esas Murcias está la de Noroeste con Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla. En el Altiplano se encuentran Jumilla y Yecla. Y así el Valle de Ricote; las playas del Mar Menor y más allá Mazarrón y Águilas. Ni que decir que cada de estas zonas tiene sus particularidades y sus propias maneras de ser y de sentirse murcianos. Sin embargo, cuando, desde Madrid, se refieren a Murcia siempre lo hacen como si más allá de la ciudad de Murcia, no hubiera otras ciudades en la Región.

El otro día se celebraba el acto institucional del 9 de junio en Caravaca de la Cruz; no me pidan que les hable del Gobierno, porque desde la famosa moción de censura, entre el baile de tránsfugas, aún no sé quién es quién y me hago con la cosa un lío.

El otro día, en la ciudad de Murcia, a la misma hora que se celebraba el acto institucional, las Marchas por la Dignidad se echaron a la calle con sus cuatro columnas, la verde, que reivindicaba los servicios públicos; la sanidad, la educación, la dependencia o el transporte. La columna violeta en defensa de la igualdad de los barrios y los derechos de los inmigrantes. La columna azul, en defensa del medio ambiente y el Mar Menor. Y la columna roja, por el empleo y la precariedad laboral. Las cuatro columnas salieron desde diversos barrios hasta confluir en la Gran Vía.

El otro día se celebraba el día de la Región y ya ven como unos murcianos la celebraban de una y otros de otra. No todos los murcianos van del mismo palo. Para tomar una Estrella de Levante con una marinera, cualquier día es bueno. La Región de Murcia es una tierra hospitalaria y hay muy buena gente y 'muncho albercoque'. Y no sé por qué se imponen, aunque ya parezca un tópico, las noticias de los 'albercoques' cuando salimos en los telediarios. Y llegando a este punto filipino: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Murcia?