López Miras vive en la Luna

En el discurso de López Miras del otro día en su elección como presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dijo: “Es un privilegio alumbrarse cada mañana con el sol que brilla en esta tierra. Y, sin duda, creo que por la noche las estrellas y la luna se ven más cerca desde la Región de Murcia”. Después de esto creo que López Miras vive más cerca de la Luna que de los problemas de esta Región. Los cien días de vacaciones, deshojando la margarita, haciendo un paripé han servido a poco, esta Región está sin Gobierno y no solo lo nota el Mar Menor, sino todos nosotros.

En septiembre empieza el año para los zagales, el curso escolar, en una Región, la nuestra, que sufre desde hace años una dejadez extrema en tema educativo. Todos recordamos, la anterior consejera y todos vemos que el nuevo tampoco es que esté solventando nada: los alumnos han empezado sin transporte escolar, sin saber cómo llegarán a sus centros y con los padres organizando ruedas para poder llevarlos; en Los Alcázares tienen 240 alumnos online, ya que no hay barracones suficientes.

El día que un periódico le dé por hacer un mapa de cuántos centros tienen barracones lo mismo nos enteramos de que la zona del Mar Menor no solo tiene un problema con la albufera, sino con otras tantas cosas. Los menús escolares -Sanidad debería revisarlos- han sufrido tal alza que, una vez más, habrá que hacer malabarismos. A ver si en vez de bajarnos el IRPF en el tramo autonómico habría que bajar el precio de estas cosas. Fomentar la natalidad dicen… el día que hablemos de las escuelas de verdad.

En Murcia capital Antonio Benito hizo un trabajo impresionante, el escuadrón volante que organizó para solventar los problemas de los colegios, las obras que dejó licitadas, la organización de las escuelas infantiles, pero ha llegado la directora del centro privado y lo primero es que escuelas infantiles va a ser que no, pero es que además se está apuntando tantos de un concejal que le ha hecho todo el trabajo: contratando funcionarios, organizando el sistema…mientras ella, los temas que le preocupaban a Antonio Benito, el agua y los escapes, ni los atiende. Meses llevan en Algezares con un escape de agua que como sigas las infiltraciones puede terminar en un problema y aquí nadie sabe nada…

Sé que me voy a repetir, esto lo he dije hace un año, pero veo que la cosas siguen igual y creo que es necesario insistir. Tenemos una Región con uno de los niveles educativos más bajos, en la que no se invierte para paliar y mejorar la situación. En Murcia la política está a otras cosas. A la Consejería de Educación le importa poco si los alumnos pasan calor o frío; si las ventanas cumplen la normativa de riesgos; si hay goteras; si las aulas están masificadas; o si los alumnos tienen suficiente material escolar, por no hablar del aire acondicionado, que luego no se puede poner porque no han cambiado la instalación eléctrica.

Pero nada de esto es importante para López Miras porque todo esto afecta a la pública que no a la privada, la que él sostiene que va de maravilla, como un cohete. Y mejor le va a ir con un vicepresidente de ultraderecha. Será por eso por lo que la Luna se ve más cerca. Yo diría que lo que él ve desde lejos son los problemas de esta Región. Su problema es cómo acomodar a todos los directores generales y altos cargos que tienen que salir de las dos consejerías que se va a quedar Vox. El problema de Vox es quién va a nombrar en esas consejerías que, según Fernando, nunca se iban a quedar. En la Luna están los tránsfugas que ahora anda siguen de cerca al Gobierno con cara de seguir pidiendo limosna. Señor Miras, baje de la Luna.