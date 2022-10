Mezquita sí, clases de islam sí, hiyab también

El 10 de noviembre de 1992 se firmó una ley que garantiza a los musulmanes españoles derechos equiparables a los que gozan los católicos. Felipe González era el presidente del gobierno y Juan Carlos I el rey de España. Se van a cumplir 30 años de una ley pionera en Europa e ignorada en España todavía hoy.

Esa ley dice que los musulmanes tienen derecho a rezar en sus mezquitas. ¿Será posible que algún día lo entienda la sociedad murciana? En Abarán hay un movimiento vecinal que por segunda vez quiere terminar con el proyecto de la comunidad islámica local para construir un local digno donde rezar. Da igual que los musulmanes abaraneros lleven décadas conviviendo sin problemas en el pueblo, o que algunos hayan nacido allí, sus vecinos están dispuestos a complicarles la vida. Por la experiencia que tenemos en los 45 municipios murcianos, lo que hacen los oratorios o mezquitas es traer paz al barrio o pueblo donde se instalan, son lugares sagrados donde las personas van a expresar su fe.

Esa ley de 1992 que se puede consultar en el enlace de arriba, dice en su artículo 10.1: “Se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria”.

Cualquiera que sea consciente de que vive en España, un Estado social y democrático de derecho, aconfesional, donde prevalecen las leyes que democráticamente nos hemos dado, debería aplaudir que la Consejería de Educación del gobierno de la Región de Murcia haga cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obliga a implantar clases de islam. Asistimos por el contrario a una respuesta racista e islamófoba en redes sociales de personas que carecen de la más mínima empatía hacia los más de cien mil musulmanes que residen en esta Comunidad con derechos adquiridos, no solo deberes como recolectar nuestras cosechas y cuidar a nuestros mayores.

Que la religión debería estar fuera de las aulas y no ser una asignatura calificable es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero que si el sistema educativo la mantiene debe ser accesible a las confesiones que la soliciten (católicos, evangélicos y musulmanes en el caso de la Región de Murcia), también lo tengo claro.

Respuesta a los típicos argumentos racistas, xenófobos e islamófobos de quienes dicen que “ellos no nos dejan poner iglesias y ni ser católicos en Marruecos”: pues resulta que sí, que en Marruecos hay iglesias católicas y colegios españoles, una simple búsqueda en internet te lleva a fuentes oficiales que lo corroboran.

Ciudades marroquíes con colegios españoles: Rabat, Casablanca, Tetuán, Tánger, Larache, Kenitra, Nador, Alhucemas y El Aaiún. Datos del Vaticano de 2017: en Marruecos hay 4 obispos, 15 sacerdotes diocesanos, 31 religiosos y 35 parroquias.

Y sobre el hiyab, creo que lo ha explicado muy bien en su cuenta de instagram la compañera de Antena 3 Televisión, Noor Ben Yessef, para que no se confundan quienes ven lo que está pasando en Irán y piensan que esa situación es extensible a todo el mundo: “La problemática no reside en el velo, reside en la obligatoriedad. Llevar hiyab una es decisión individual de cada mujer musulmana. No os entrometáis en la fe y en la identidad cultural de los demás”.

En España, respetemos los derechos: mezquitas, clases de islam, hiyab.

En Irán y en todo el mundo, no dejemos de gritar: ¡mujer, vida, libertad!.