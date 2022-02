La Justicia urge al Gobierno de Murcia a dar clases de religión islámica: “Los niños musulmanes también tienen derechos”

Las aulas de los colegios públicos murcianos tendrán que acoger la asignatura de religión islámica. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), que ha estimado el recurso de una mujer que pidió que sus hijos pudieran cursar enseñanza religiosa islámica, después de que el Gobierno regional rechazara darle cabida en las aulas de la Comunidad. El Tribunal ha considerado que la actuación de la Administración Regional no fue ajustada a derecho. La resolución puede recurrirse, pero la Consejería de Educación ha asegurado que procederá "de manera inmediata a realizar los trámites oportunos para dar cumplimiento a la sentencia judicial".

Ana María, la madre que llevó el caso a los tribunales, es española conversa al Islam. "He luchado por el derecho de mis hijos y de todos los niños musulmanes que residen en Murcia, y que tienen los mismos derechos que los niños cristianos o los evangélicos". La progenitora se queja de la imagen que proyectan los medios de comunicación sobre su religión: "Me gustaría que no nos viesen con miedo, que no nos traten como si no existiéramos, y para ello, la educación es fundamental", reflexiona la mujer al tiempo que agradece a Acoha, la Asociación de Consumidores Halal, el acompañamiento que le han brindado todos estos meses. "Llevo dos años con este proceso, y gracias a su orientación hemos llegado hasta esta sentencia".

El Tribunal Superior tomó su decisión por la protección de derechos fundamentales vinculados a la Constitución Española en los que se recogen los principios a la libertad ideológica y religiosa y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones -artículos 16.1 y 27.3-.

Leonor Alonso Díaz-Marta, la jueza que instruyó el caso, recuerda que en España hay vigente un Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España (CIE), que establece que “a fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución (…) se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos (…) en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria”.

Silencio administrativo

La magistrada considera acreditado que la Comisión Islámica de España, el 15 de febrero de 2021, remitió a la Consejería de Educación el listado de profesores designados por la misma de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Comunicación que fue contestada mediante oficio del jefe de Servicio de Personal Docente en el que informaba de la publicación "en breve" de resolución de la Dirección General de Planificación Educativa con la relación de aspirantes. Sin embargo, en el expediente administrativo no consta ni la baremación, ni ordenación de los candidatos, "ni ninguna actuación referida a la enseñanza de la religión islámica en centros públicos de la Región de Murcia", dejando sin completar el proceso iniciado por la Comisión Islámica de España.

El coordinador de la Comisión Técnica de Educación de la Comisión Islámica de España, Ihab Fahmy, lamenta que este asunto haya terminado en los tribunales, puesto que su intención no es enfrentarse a la administración sino colaborar “dentro del acuerdo de cooperación vigente". Aun así, dice, "estamos en un estado de derecho y todos los ciudadanos han de tener las mismas posibilidades y no estar discriminados".

La consejera de Educación, Mabel Campuzano, ha reconocido que varios centros de la comunidad habían reclamado que se impartiera en sus centros la asignatura pero se reafirma en su postura: “No teníamos la documentación acreditativa de los docentes, que volveremos a reclamar de nuevo para saber si las personas propuestas están capacitadas para dar la asignatura”. Y ha advertido de que “vigilaremos que los contenidos se ajusten a nuestra Constitución, estamos en el proceso de seguir lo que marca la ley”. La ex de Vox repite que “les pedimos esa documentación pero nunca más supimos de ellos”. Preguntada por los plazos para dar cumplimiento a la sentencia, Campuzano no ha sabido concretar cuándo podría cursarse la religión islámica en los centros públicos murcianos, “dependerá de los trámites administrativos”.

Tal y como recoge la sentencia, Ihab Fahmy niega la versión de la Consejería y asegura que "tenemos desde hace tiempo el listado de los profesores, con toda su documentación y acreditaciones; además, les hemos invitado a que abran una bolsa de trabajo, les hemos dado todas las opciones pero no tenemos respuesta, ni una llamada, ni una carta, nada", afirma Fahmy, quien espera que "terminen aplicando el acuerdo aunque lleguemos ya un poco tarde".