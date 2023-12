Murcia, ecosistemas culturales

La cultura es un ecosistema complejo. Además de desarrollar capacidades que permiten a las personas tener un plan de vida mejor, produce y difunde bienes culturales y experiencias creativas que dan significado y sentido a un grupo social. Es por esto por lo que los sociólogos afirman que la cultura fortalece las relaciones sociales, el intercambio de ideas y conocimiento, afianza normas de comportamiento grupales, produce identidad e integración social. Pero todo esto es la teoría, claro. Y a la teoría le pasa con frecuencia que se desajusta de la realidad…Veamos.

Para empezar, la cultura como la vida social es un campo de batalla: batalla política (bien entendida) por gestionar los recursos públicos para que lleguen a toda la sociedad civil; batalla de los creativos culturales por colocar sus producciones lo mejor situadas posibles en el mercado de la industria cultural; batalla de gestores por llegar a sus audiencias; batalla del tejido empresarial cultural por vender los bienes que produce; batalla de los políticos por monopolizarlos y sacar rédito electoral de ellos… hay hasta quien batalla cruzando este fuego amigo, es decir transversalmente, por hacer de la cultura un ascensor social que fomente la justicia social y la igualdad. Estos son unos pocos frikis.

Así las cosas, sucede con estos ecosistemas culturales que suelen batallar también entre sí, pues cada uno tiene sus propios agentes culturales, normas de funcionamiento, objetivos e intereses, sus espacios de gestión y programación y sus públicos y audiencias. En esta batalla de ecosistemas, la cultura deja de ser un pegamento social que crea valores colectivos para convertirse en un escaparate de lo mío. Y aquí tenemos el primer mal endémico del ecosistema cultural murciano. Que estamos en lo mismo y en lo nuestro, cada uno a lo suyo y con los suyos. Y necesitamos más transversalidad, más reconocernos unos a otros, más premiarnos todos por lo que hacemos y más programar con objetivos universales y no sólo para un público determinado, el nuestro. Esto se lo comentaba el otro día, en una entrega de premios, a un gestor decano de la cultura en Murcia. Resulta que a las inauguraciones de la sala Verónicas vamos las de siempre y que en Cartagena siempre piensan los mismos. Y así, sin salir del ecosistema, va a ser difícil que la cultura haga tejido social y que nos cohesione.

Me comentaba una gestora que presentó un proyecto sobre arte y ciencia ficción a un conocido espacio cultural y que le respondieron que, aunque les gustaba mucho, a lo mejor el responsable político no tenía el mismo punto de vista ante este tema. Gran error. Debemos esperar de las políticas culturales que se financian con el dinero de todos los contribuyentes, que lleguen a todos los ciudadanos y no sólo a los del punto de vista.

Así, llegamos al segundo gran problema del ecosistema cultural murciano, aún más grave y complejo que el anterior, la instrumentalización política de la cultura. El uso de la cultura como rédito electoral produce a la larga pobreza cultural, despilfarro de presupuestos; que se van en maquetas y eventos culturales que son cohetes y de los que no queda nada en la sociedad murciana cuando terminan, más que dinero quemado en invitar a grandes nombres que cobran muchísimo y que comen superbién, pero ni desarrollan tejido empresarial cultural, ni capacidades ni aportan bienestar social alguno a la ciudadanía.

La instrumentalización política del ecosistema cultural murciano es evidente en el hecho de que llegamos casi al final de la legislatura anterior sin ejecutar el presupuesto en cultura, que este año es mínimo: el 0,4 de los presupuestos recién presentados. La única conclusión posible al hecho de no gastar ni el 0,4 en su totalidad es que no hay proyecto ni plan estratégico cultural para la Región y que continuamos gastando el dinero de los contribuyentes en castillos de fuegos artificiales que se ven mucho y que duran menos que una legislatura. Es decir, nada. Y los tiempos que necesita la cultura para alcanzar sus objetivos son tiempos largos, las pirámides no se hicieron en cuatro años. El cortoplacismo político no sirve para ver verdaderos resultados. Hemos insistido muchas veces desde el Instituto de Gestores culturales de la Región de Murcia que la región necesita planes estratégicos, pactos y leyes por la cultura, proyectos y objetivos claros que a largo plazo produzcan desarrollo económico (tejido empresarial cultura), social (cohesión, desarrollo de ciudadanía cultural), desarrollo creativo e innovación (creadores y artistas), desarrollo de la proyección turística y regional… Y para ello hay que desapropiar la cultura del cortoplacismo de la instrumentalización política y empezar a pensar qué modelo cultural queremos, para qué modelo de región, para qué ciudadanía. … a largo, largo y largo plazo.