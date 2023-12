Murcia, 'Emporio celestial de conocimientos benévolos'

Le pedí ayuda a un buen amigo para hacer una lista de temas bonitos que tratar en este artículo sobre Murcia y que no todo fuese tener que hacer critica frankfurtiana sobre los problemas de la ciudad, que andan estos días en la prensa: que si el problema de la movilidad, que si la espantosa lona que han puesto en la Catedral, que si el estrés luminoso, que si la calidad del aire… Así que estuvimos pensando un buen rato en cosas bonitas y se nos ocurrió que los belenes son bonitos, pero se nos desvió la conversación hacia el análisis y la iconografía de los belenes como formas de representar unidades familiares diversas: la familia de los cerditos, la de los patitos, las ovejitas, los camellos, y así hasta el infinito familiar animal que pululan por todos los belenes y que como fractales replican y exaltan la gran Sagrada Familia. Recondujimos entonces la conversación hacia lo bonitos que son los senderos de huerta para salir en bicicleta en Navidad y las rutas de montaña -de las que mi amigo es gran aficionado-, y la conversación se nos fue hacia lo descuidado que está el patrimonio por la huerta y la falta de puesta en valor de todos estos senderos y rutas que no conducen a la indulgencia plena de ningún templo si no al disfrute del caminante. De nuevo tuvimos que reconducir la conversación y esta vez nos centramos en las plazas de Murcia, tan pequeñas y recogidas, espacios ideales para tomar el sol y el aperitivo, llenas de luz, pero que la hostelería ha invadido de sillas y toldos por los que no se puede caminar sin zigzaguear continuamente. Así las cosas, y viendo que la lista de cosas bonitas se nos iba de las manos decidimos arremeter contra la tarea, tan navideña, de hacer listas de cosas y deconstruirla.

De esta manera llegamos a la famosa enciclopedia china de Borges 'Emporio celestial de conocimiento benévolos', que aparece en el ensayo El idioma analítico de John Wilkins, gran ejemplo de cómo relativizar y desmitificar toda clasificación humana que aspire a criterios de universalidad y racionalidad. En las remotas páginas de esta enciclopedia china descubre Borges una genial clasificación del mundo animal que no responden a ningún criterio de racionalidad biológica, sino a la irracionalidad, la estética, al azar, el capricho y hasta la reducción al absurdo. Esta genial clasificación borgiana se ha convertido en una cita fundamental para cuestionar las formas de producción del saber y del conocimiento en la historia de la ciencia occidental: “No hay clasificación de universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo”. Así las cosas, en esta divertida clasificación de animales que todo el mundo conoce y que no voy a enumerar aquí por cuestión de espacio (paso link, El idioma analítico de John Wilkins,) tengo especial debilidad por la categoría de animales que: “al saltar rompen el jarrón chino del emperador”. Debe ser porque alude a una tipología disruptiva y contrahegemónica de animal capaz de romper algo poderoso. He aplicado esta categoría tan sugerente a los libros que he leído este año y el resultado es el siguiente: seis ensayos escritos por mujeres en 2023 que rompen el jarrón chino del emperador:

1- Wendy Brown, Tiempos nihilistas. Ed. Lengua de trapo. Sobre la hiperpolitización del conocimiento hoy y del nihilismo que ensombrece la ciencia y la política.

2- Nancy Fraser, Capitalismo Caníbal. Ed. Siglo veintiuno. Sobre este capitalismo salvaje que fagocita el medio ambiente, los cuidados, el aire, el agua y acaba triturando cualquier bien público, incluida la especie humana.

3- Élisabeth Roudinesco, El Yo soberano. Ensayo sobre las derivas identitarias. Ed. Debate. Algunas claves para huir de la esencialización de las diferencias y otras guerras culturales.

4- Samantha Rose Hill, Hannah Arendt. Ed. Báltica. Muy esperada esta biografía de Arendt, la tercera en castellano, más centrada en la relación de Arendt con sus amigos e intelectuales de la época. Muy amena.

5- Luzie Azema, Mujeres en ruta. La emancipación a través del viaje. Ed. La línea del horizonte. Cómo la mujer a través del viaje recorre el camino hacia el empoderamiento, hacia el sí misma. Maravilloso relato de mujeres viajeras olvidadas que se tomaron la libertad de transgredir todas las prohibiciones.

6- María Martín Barranco, La desfachatez machista. Hombres que nos explican el verdadero feminismo. Ed. Catarata. Incisivo análisis de más de diez mil artículos publicados entre 2000 y 2023, de conocidos señoros opinadores, cuyas columnas de opinión andan plagadas de insultos y pasajes profundamente machistas y misóginos que la autora analiza con rigor, humor y grandes dosis de ironía.

¡Felices Fiestas!