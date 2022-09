Últimamente pienso mucho -es probable que demasiado- en el efecto dominó. A alguien le muerde un pangolín radioactivo, o algo así, y de repente no puedes ir a casa de tu hermana. La década de los años veinte, ¿verdad? Llegar al 2030 será parecido a despertar tras una fiesta universitaria en un barrio de las afueras de una ciudad norteamericana. Todo hecho un desastre. Pandemia, crisis económica, recuperación, guerra, crisis energética. De nuevo crisis económica. Mi generación –y casi todas, en realidad– va de crisis en crisis como el que pierde al parchís una y otra vez, como jugando una partida a los dados con el diablo. Echamos de menos la conversación de ascensor intergeneracional por antonomasia: hablar del tiempo. Aunque, tal y como está el clima, casi que da hasta miedo. De hecho, rara vez me he cruzado con un vecino en el ascensor desde que empezó la pandemia. Nos habían dicho que la vida era una sucesión de cambios. Hechos que pasan y revolotean por la actualidad hasta que son asumidos u olvidados por la conciencia colectiva, pero ¿a este ritmo? Y es que Roma no se hizo en un día, pero Waterloo se perdió en un minuto.

Voy a dejar los sesudos análisis de la actualidad para los sesudos analistas de la actualidad que inundan las páginas de casi todos los medios nacionales. Por el momento me limitaré a mirar con asombro la sucesión de acontecimientos de suma importancia para la civilización contra los que no puedo hacer absolutamente nada y que condicionan mi vida y mi bienestar de maneras que aún no imagino. Estamos atravesando la delgada línea entre que sean años interesantes y que sea el fin del mundo con una facilidad que asusta. No queda prácticamente nada de lo que éramos en 2019 porque no queda prácticamente nada del mundo que había en 2019. El mundo, y occidente en particular, está inmerso en una crisis de identidad de proporciones bíblicas. Éramos pocos y murió la abuela. Los ingleses, siempre inmersos en ese síndrome de Estocolmo imperial que rezuma a pescado rebozado, quedan en manos de un rey que bien podría ser la pesadilla de cualquier departamento de recursos humanos: viejo y sin experiencia. De su santa madre no hablaré porque no tengo a bien provocar un conflicto diplomático; estoy seguro de que algún funcionario de Exteriores de una oficina de Madrid me estará agradecido. Al menos uno.

A pesar de todo, el futuro me despierta más curiosidad que miedo. Las posibilidades de que mañana amanezcamos con un hongo nuclear en el horizonte son tan altas que casi mejor aprovechar para hacer las paces con Dios o con uno mismo o con los seres queridos y caminar de la mano al arropo de la noche hacia la extinción.