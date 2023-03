Sin perder la perspectiva

La independencia es soledad, que no aislamiento. No sé quién me dijo esta frase en los últimos días mientras me daba la enhorabuena. El caso es que yo tengo claro una cosa para este tiempo nuevo que comienza. Mis artículos de aquí en adelante se leerán con anteojeras. No lo puedo remediar, uno es dueño de sus letras, pero no de su interpretación; lo que sí tengo claro es quién entiende la palabra libertad, busca la independencia y el saber hacer y quién juega a otro juego. Curioso.

Soy consciente de que las elecciones se van a acercando y escribir durante este tiempo es cuanto menos complicado. En todo caso hay un viejo axioma en esta Región que no cambia: los candidatos de la oposición que gustan son los que no pueden ganar. El último ejemplo de esto fue Óscar Urralburu al frente de aquel viejo Podemos hoy desmantelado, 'qué buen candidato si tuviera otro partido' decían quienes no lo votaban. Del resto, pues basta consultar las hemerotecas. Hagamos memoria: Rafael González Tovar era lo de siempre, a pesar de que su energía lo llevaba de una parte a otra de la Región; Diego Conesa, un desastre que, a pesar de ganar las elecciones, se las vio y se la deseo para colocar su mensaje, y ya para terminar Pepe Vélez. Repasar las hemerotecas murcianas suele darnos estas sorpresas, recuerdan ustedes el dibujo que tanto enfadó a Miguel Sánchez vestido de troglodita.

Lo curioso es que lo lógico es que la situación fuera a la inversa -el desgaste del poder-, pero no sucede así. Es más, con eso de la equidistancia justiciera, suele ser normal empezar una crítica a uno para terminar dándole cera al final del artículo al candidato de la oposición que más posibilidades tenga o alabando al que no puede ganar, 'qué buen candidato si tuviera buen partido'. Un clásico curioso en esta Región.

Estas cosas son claves para explicar la idiosincrasia de esta Región. En la Región aunamos el pavor al cambio con una tendencia a la atomización. En ocasiones pareciera que el problema es delimitar el espacio que se ocupa -mi jabón lava más blanco que los demás- que avanzar con las ideas claras para darle un vuelco a una Región. Unos opinan que hay gente que esta cómoda en la oposición; los de más allá que en esta Región nadie quiere cambiar, pero la afirmación no se ajusta a los datos de las últimas elecciones en las que ganó el cambio, aunque las ganas se perdieran en los laberintos del despacho. Sin embargo, esas ganas de cambio se ven en los microdatos del Cemop. Según estos, el PSOE se encuentra a solo a unos siete mil votos de repetir la gesta de Diego Conesa, ganar unas elecciones, lo que es sumamente curioso.

Las encuestas indican que el voto a Vox resta oportunidades a un Partido Popular que anda buscando el centro perdido por Ciudadanos. En consecuencia, según mi lectura nos enfrentamos a un empate técnico antes de empezar la campaña y así parecen manifestarlo otras encuestas de las que sólo he leído titulares. La campaña se antoja dura. Nada parece estar decidido, máxime cuando Vox no termina de aclararse con esa moción de censura que debería hacerle revertir su tendencia a la baja, que podría terminar afectando al Partido Popular al partir el voto de la derecha. Dicen que regresa el bipartidismo, pero nada lo hace en la forma que lo conocimos. Ahora habrá que ver si las encuestas están creando la realidad o la leen. Que por nadie pase.