¿Somos racistas los murcianos?

Parece mentira que los murcianos, pueblo migrante donde los haya, tengamos el más mínimo deje racista. Pero aunque todos lo neguemos, está.

Y el caso es que no debiéramos porque si nos remontamos al siglo pasado los años 20 fueron prolijos en oleadas de murcianos a las prósperas tierras catalanas. Allí, nuestros paisanos ocuparon los trabajos que nadie quería hacer. Como por ejemplo las obras del metro de Barcelona o las de la Exposición Universal. Vivían hacinados en chabolas en barriadas miserables como la de la Torrasa en Hospitalet, donde de 22.000 habitantes, 20.000 llegaron a ser murcianos. Y eran despreciados por la burguesía catalana y por el incipiente nacionalismo. No en vano, y como muestra un botón, el periodista Carlos Sentis plasmó en el semanario catalanista el Mirador, una serie de reportajes despectivos sobre los autocares que llegaban a Barcelona cargados de murcianos en busca de una vida mejor.

Los autobuses partían desde Lorca y desde Murcia, atestados de emigrantes de nuestra región, previo pago de 200 pesetas, todo un capital, que las mafias de la época cobraban a los pobres que emprendían la aventura. En aquellos autocares viajaban, según las crónicas, como la de la citada revista catalanista, “inmigrantes con los ojos malos”, como se decía de las bestias. Los murcianos eran “fornicadores, sucios, catetos y comunistas que practicaban el amor libre”. Venían de Africa porque para la burguesía catalana eso era Murcia en la primera mitad del siglo pasado. Incluso al citado autocar, cargado de paisanos, se le bautizó con el mayor de los desprecios como el “transmiseriano”.

Con estos antecedentes, o con las migraciones a Alemania de la segunda mitad del siglo, o a Francia a hacer la vendimia. Parece mentira que nuestra sociedad, hoy dia, pueda tener el más mínimo atisbo de racista. Pues perdóneseme el atrevimiento, pero entiendo que, en mayor o menor medida, lo somos.

Y es que nadie es racista, hasta que se le sienta un inmigrante en el autobús. “La peste que echaba el moro”, le he odio decir a gente aparentemente de lo más progresista.

O en nuestros colegios. Ahí, seguramente es donde mas se nos ve el plumero. Hace poco me contaban que una familia magrebí se tuvo que marchar de la región por padecer serios episodios de racismo en el colegio de sus hijos. Y es que ¿quién no ha escuchado a algún conocido decir que llevan a sus hijos a colegios de pago o concertados para que no se mezclen con inmigrantes? O incluso en los públicos se da cada vez más, el fenómeno de la exclusión, o el aislamiento. No entre los niños, que son unos benditos y que no entienden de distinciones, sino entre los padres.

Somos todos muy civilizados, hasta que se “cuela” un inmigrante en la pandilla de nuestros hijos. Podemos meter a sus padres y de hecho lo hacemos, en los grupos de WhatsApp de papás del cole. Pero a la hora de quedar a cenar o de hacer pandillas de padres, ¿qué hacemos?, los excluimos, nos resultan molestos. “Es que no se quieren integrar”, es nuestra excusa preferida. O incluso, llegados al extremo, adoctrinamos a nuestros hijos en el odio. Como cuando me contaban que en un colegio de la Región los niños le cantaban a un niño inmigrante por su cumpleaños, “los juguetes para mí, y los papeles para ti”. Y no creo que fuera un hecho aislado. Nada que reprochar a los niños. En cuanto a los padres: ¡hay que ser escoria!.

¿Somos racistas?, ¿de verdad podemos mirarnos al espejo y mantenernos la mirada sin pudor?. Hagan ustedes la prueba.