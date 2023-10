Esta mañana me he desayunado con el tuit, o como se llame ahora, de mi amigo Alfonso Alcolea.

“Buenos días con empatía”, rezaba el citado tuit.

Alfonso, es una de las mentes más preclaras que conozco. No en vano, es responsable de políticas de Medio Ambiente en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en Bruselas. Habla perfectamente siete idiomas y, lo más importante de todo, es mi amigo.

Me he apresurado a mirar a ver si era el Día Mundial de la Empatía, pero no, es el veinte de junio. Intrigado, le he mandado un WhatsApp preguntándole por el particular porque mi amigo no suele dar puntadas sin hilo. Y me ha contestado que se había levantado con el discurso de Meryl Streep del otro día, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, en la cabeza.

Me podía haber dicho cualquiera otra cosa. De hecho, yo pensaba que iría por la falta de empatía de los políticos, o incluso de los compañeros de partido (estos son los peores), o por alguna cuestión de su trabajo. Pero no, me ha evocado un discurso que a mí, particularmente, también me encantó. Tanto es así, y volviéndome a remitir a la red anteriormente conocido como Twitter: aquel día escribí al hilo del discurso un tuit que decía: “Me encanta esta mujer”.

La empatía, para quien no lo sepa, porque, aunque parezca mentira, hay gente que no la conoce es un término femenino, por cierto, que se refiera a la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra. Lo que comúnmente se conoce como ponerse en el lugar de otro.

Cosa que, por desgracia, cada vez se da menos en un entorno de narcisismo, ego y culto al yo.

De hecho, añadiré que cuando estudiaba la carrera de Criminología descubrí que la falta o ausencia de empatía era uno de los rasgos más característicos de las psicopatías. No, no se me asuste el lector, acaso influido por las series americanas de CSI, que no todos los psicopatías son asesinos en serie. De lo contrario la mitad de los políticos de este país irían por la calle motosierra en ristre.

Sí es verdad que los psicópatas se sienten motivados por el control, y este se puede obtener fácilmente sin necesidad de delinquir. Por ejemplo, desde el mismo puesto de trabajo: manipulando a gente más débil o accediendo a puestos de poder en una gran empresa o en un cargo político.

La empatía, decía Meryl Streep, en este caso, llevada a su profesión, como un 'don del actor', “es una forma radical de diplomacia en un mundo cada vez más hostil”.

“Cuando nacemos nos identificamos con los demás, sentimos empatía y una humanidad compartida poderosa. Los bebes lloran solo con ver las lágrimas de otra persona. Pero a medida que crecemos, nos ponemos a reprimir esos sentimientos y a suprimirlos para el resto de nuestras vidas, a suplantarlos a favor de autoprotección o de una ideología, y a sospechar y desconfiar de los motivos de los demás. Así llegamos a este triste momento de la historia”. Añadía la diva.

Así es que, en consonancia con la gran Meryl y con mi amigo Alfoso, os deseo buenos días con empatía. Procurad no hacer daño a nadie, e intentad poneos siempre en el lugar del otro. Seguramente, hay gente cercana que está pasando por un mal momento, e igual ni siquiera nos habíamos dado cuenta porque estábamos muy ocupados mirando a nuestros ombligos.