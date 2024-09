Si te vas, me quedo to tirao y sin tranvía

Se les nota al hablar/se les ven los colores/y les sobra el valor que le falta al PSOE.

Ahora que el contador de semanas sin que un pederasta se vaya de rositas se ha vuelto a poner a cero, ojalá nos faltasen razones para no incendiar las calles. Pero qué va. Robe Iniesta ha emitido este comunicado tras su paso por la capital del Segura: “¡Hola, gente! Tenemos el placer de informaros de que en esta ocasión el premio POLÍTICOS DE MIERDA ha caído íntegramente en el Ayuntamiento de Murcia. No solo nos cambiaron de sitio el concierto en la última semana, sino que se comprometieron con la organización a ampliar el horario del tranvía y no lo cumplieron. Sentimos mucho las molestias que estos impresentables os hayan podido ocasionar”.

Ojalá lo del finde hubiera sido un error de gestión y no una declaración de intenciones. El alcalde quiere que vayas en coche. A todas partes. Intenta trabajar sin carnet de conducir; intenta volver de fiesta a salvo.

Vivimos inmersos en un laissez faire censitario y restringido para unos pocos. Pablo Batalla dice que el coche es un Brexit con ruedas y, en el caso de Murcia, además, un dumping medioambiental y urbanístico cada vez más atroz.

El principio gubernamental más sagrado en la Región es el gatopardismo; esto es, que todo cambie para que todo siga como está: el plan de movilidad, el Mar Menor, la calidad del aire, las infraestructuras deficientes, un aeropuerto que trabaja menos que yo, que soy freelance; el trasvase es otro buen ejemplo. Todo sigue exactamente igual que hace, ¿cuánto? Y todo bajo una fachada de constante renovación, toma de decisiones y portadas en La Verdá de políticos panzudos inaugurando gilipolleces.

Ser periodista en esta Región es frustrante. Ya no por la precariedad; ya no por el régimen tiránico que impone el poder político al ecosistema mediático; es muy triste ser vocero en tu tierra y no tener buenas noticias que dar.

Nos libramos de la maldad luciferina de Ayuso o de la estupidez corrosiva del iluminao de Escolapios que vicegobernaba en no sé dónde, pero aquí nos cayó de lleno el premio gordo. Ningún gobernante suele ser nefasto del todo porque es complicado reunir las tres condiciones necesarias: maldad, estupidez y audacia; y en este punto estamos, teniendo que presumir de nuestra tierra con peros y cortapisas, poniendo excusas de por medio o frivolizando y riéndole las gracias a un notas de Valladolid o a un logroñés que dicen que Murcia mejor soterrada. Y ya estamos cansados.