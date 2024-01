Un poco de Sudáfrica en Murcia

La manifestación del pasado sábado 20 de enero en Murcia en apoyo al pueblo palestino que está sufriendo un intento de exterminio por parte de Israel nos ofreció una imagen para la esperanza: la bandera de Sudáfrica.

Fue la marcha más numerosa de las celebradas desde octubre en Murcia para protestar por el genocidio en Gaza pero no la más emotiva. Durante las primeras semanas del ataque israelí la población musulmana murciana estaba en shock, sacó a las calles toda su tristeza, sus plegarias, sus lágrimas y gritos de rabia e impotencia.

El sábado había menos emotividad y más dignidad. Porque apareció liderando la protesta una bandera de Sudáfrica que lo cambió todo, que iluminó la Gran Vía. Una bandera que cumple 30 años y que marcó una nueva era para la población negra que hasta 1994 sufrió el apartheid. Sus seis colores, negro, verde, amarillo, blanco, azul y rojo, nos hablan de la diversidad de una nación que venció a un régimen político inhumano, como en Gaza vencerá la vida, porque no hay bombas suficientes para aniquilar las ansias de libertad de un pueblo.

La bandera del país que ha demostrado ante la Corte Internacional de Justicia que Israel lleva décadas practicando el apartheid con la población palestina y que está cometiendo un genocidio, esa bandera de Sudáfrica desplegada por el centro de Murcia, nos reconcilia con el ser humano y con la política en una tierra donde la política brilla por su ausencia.

¿Por qué el PSRM-PSOE no aparece por las manifestaciones contra el genocidio en Gaza?. Que no estén el PP y Vox que aplauden las matanzas de Israel, se entiende. Que los socialistas murcianos se borren nos da pistas sobre la deriva de este partido a todos los niveles, cada día más alejado de la calle y con un secretario general que todavía no ha asumido la responsabilidad de su estrepitoso fracaso el pasado 28 de mayo.

Es como si Pepe Vélez quisiera ser Pedro Saura, derrota tras derrota hasta el sillón ministerial. Las encuestas dicen que a Vox le falta poco para adelantar al PSRM-PSOE, ¿seguirá Vélez hasta 2027 para ver cómo Antelo le adelanta por la ultraderecha?

A la izquierda del PSOE, en la manifestación del sábado en Murcia estaban todos y todas, con el number one a la cabeza: Javier Sánchez Serna, número 1 de Sumar por Murcia al Congreso en las pasadas elecciones generales; número 1 de Podemos en la Región de Murcia ayer, hoy y mañana; número 1 histórico de la izquierda de esta Región en el Congreso, el diputado murciano con más legislaturas a su espalda. ¿Más Javier para desaparecer?

La reciente encuesta del CEMOP no contempla que en 2027 concurrirán a las elecciones autonómicas Podemos y Sumar por separado, lo que nos abocará a una Asamblea Regional con tres partidos: un PP con mayoría absoluta y sin María Marín en la oposición, el escenario soñado por Miras; Vox en segundo lugar pero ya fuera del gobierno regional, y el PSOE, bajando de la docena de escaños.

Un poco de autenticidad, de valentía, de responsabilidad, de verdad, de dignidad en la política murciana, desde la derecha a la izquierda, no vendría nada mal. Valores representados en los seis colores de la bandera de Nelson Mandela, verla el sábado me subió la moral.

Porque en Murcia, un poco de Sudáfrica es mucho.