Una epidemia llamada islamofobia

Desde 2021 la ONU celebra cada 15 de marzo el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. La relatora de Naciones Unidas sobre la Libertad de Religión o Creencias, Nazila Ghanea, afirma que “la sospecha, la discriminación y el odio descarado hacia los musulmanes han alcanzado proporciones epidémicas”.

El pasado 11 de marzo comenzó el Ramadán. Ni el Presidente de la Comunidad Autónoma, ni la Delegada del Gobierno, ni el Alcalde de Murcia, ni ningún alcalde o alcaldesa de esta Región se ha dignado en decir públicamente las dos palabras para felicitar el mes sagrado de los musulmanes: Ramadán Mubarak, o Ramadán Kareem.

Si desean Feliz Navidad con pomposos discursos o celebran Año Jubilar y Semana Santa con tanta notoriedad pública, ¿deberían nuestros representantes tener el detalle de felicitar el Ramadán?

Las palabras y los gestos pueden cambiar el mundo, tienen un poder mágico cuando se usan con amor y son letales cuando se llenan de odio. Nuestros vecinos musulmanes necesitan ver reconocido su ser, su identidad, su derecho constitucional a creer en Dios.

El último responsable político que felicitó el Ramadán en esta Región sufrió una campaña de odio en redes sociales orquestada por desgraciados a los que le salió gratis la jugada pues el caso fue archivado (falta de pruebas) por muy asqueroso que fuera el vídeo viralizado. Carlos López terminó dejando la política y yéndose de Torre Pacheco. Ganó el odio.

Los musulmanes son el 10% del millón y medio de habitantes de la Región de Murcia, hasta el 20% en municipios como Torre Pacheco. Parece que sólo existen para trabajar, para ser el centro de la diana de los bulos que ahora también se propagan desde instituciones y medios de comunicación.

Leamos el Artículo 16 de la Constitución española: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades… Ninguna confensión tendrá carácter estatal…”. Añadan a nuestra Carta Magna la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España y comprueben cómo la España da derecho a los musulmanes a tener mezquitas, cementerios, alimentación halal, festivos religiosos que celebrar, clases de religión islámica en los centros educativos públicos, etc…

Son leyes que no le gustan a Vox, un partido que no cree en la Constitución de 1978, la ignora. Tampoco cree en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, lo desprecia. ¿Qué si no es su propuesta de pasar el Día de la Región al 2 de febrero por el “aniversario de la reconquista de la Taifa de Murcia”? Además de una iniciativa señalada en el último informe europeo sobre islamofobia, es un golpe a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a sus habitantes y a su ley fundacional democráticamente aprobada un 9 de junio de 1982.

Dar carta blanca a la ultraderecha para practicar políticas islamófobas en comunidades autónomas como Murcia, o ayuntamientos como Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Alhama de Murcia, es sembrar el odio hacia una parte importante de nuestra sociedad, es expandir la epidemia.

Hasta la Conferencia Episcopal Alemana lo advierte en la siguiente declaración emitida el pasado 22 de febrero: “Lo decimos con toda claridad, el nacionalismo racista es incompatible con la visión cristiana de Dios y del ser humano. Los partidos de ultraderecha y aquellos que se mueve en el límite de esa ideología no son un ámbito en el que los cristianos puedan hacer trabajo político y no son aptos para que los cristianos voten por ellos”.

Aquí Vox sigue a lo suyo. El último incidente nos llega de Aragón, todo un vicepresidente regional montando un show para denigrar a la población musulmana rompiendo un folleto informativo sobre el Ramadán. Si hay justicia pagará por un delito de odio, aunque me temo que su exabrupto le puede salir gratis, como a sus colegas de Murcia los suyos.

El respeto y la convivencia en paz no es de derechas ni de izquierdas, es de personas. Apelo a las buenas personas que hay en la política murciana a ponerse frente a quienes han hecho del odio profesión.

“El Ramadán es como 30 nochebuenas seguidas”, me decía Doa, una joven lorquina con una ilusión desbordante y una sonrisa contagiosa.

Felicita el Ramadán con una sonrisa. Es la mejor vacuna contra la epidemia de islamofobia.