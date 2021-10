Va a ser difícil en la historia parlamentaria de esta Región que se supere el sonrojo que produce la actual vicepresidenta. Cobra, pero no se la ve y para lo poco que tiene que hacer, regular la atención temprana, mete la pata hasta el fondo y eso que las asociaciones y los padres le andan diciendo que así no funcionan las cosas. Pero ellos a lo suyo, a la madrileña, porque sus metas no son ayudar a los padres de esta Región. No lo hacen ni en Educación, que esa es otra.

La vice-nada, como algunos la llaman, ha pasado esta legislatura de mandar cartas a López Miras o quien se terciase para quitarse de en medio las posibles responsabilidades, a desaparecer. No es extraño, entre el juicio que investiga las primarias de Cs en las que salió elegida que nadie sabe cómo va y la traición al partido que la encumbró, que mantenga el tono bajo para no molestar a ver si la aceptan en el Partido Popular.

Me gustaría decir que lo va a tener difícil. Sin embargo sé que el PP no es Roma y paga tránsfugas. Algo que algunos en el partido no entienden, los mismos que la acusan de ser la chivata que avisó de la moción de censura preparada por Cs con la intención de salvar su puesto en peligro. Eso en los partidos hechos a una disciplina difícilmente se olvida. Como tampoco parecen olvidar sus palabras durante la contienda electoral, ni su pasado en Alcantarilla con Lázaro Mellado, ahora sepultado.

Lo de Cs es digno de estudio, algunos de sus militantes eran de los más comprometidos en los movimientos sociales. Es más, al inicio incluso contaban con una cantera con más ilusión en algún caso que la de Podemos y con menos, visto desde fuera, problemas internos. La dictadura impuesta desde Madrid acabó con todo aquello y Miguel Sánchez terminó de senador, mientras ella ganaba, no sabemos si por dedazo o por votación, el liderazgo de un partido al que traicionó para convertirse en una tránsfuga más con otros tantos. No lo digo yo, lo dice el dictamen 2/2021de la Comisión de Expertos Independientes de la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el Transfuguismo Político.

Me temo que, al final, podemos llamarla tránsfuga o lo que queramos; a ella le da igual, tiene lo que quiere: unas vacaciones pagadas en la vicepresidencia de la Comunidad. Menos mal que López Miras es joven y hermoso porque si no todavía la veíamos de presidenta por accidente de la Comunidad Autónoma para pasmo del Partido Popular. Se imaginan, una presidenta tránsfuga, un presidente de la Asamblea también tránsfuga…No va a pasar, solo imaginarlo me da escalofríos.

Al final la deriva de Rivera, el papel de Hervías, pero sobre todo la actuación de los tránsfugas, ha terminado por destruir un partido del que reniegan los militantes que antes se sentían orgullosos, escaldados como están de su deriva. Tengo la esperanza de que el PP, al menos, mantenga la dignidad y no presente a ninguno de los tránsfugas en las listas electorales. Pero mucho me temo que en el PP queda poca ideología y mucha gente que colocar en esta Región que vive a la sopa boba, empezando por el presidente y terminando… seguro que a ustedes también se les ocurre un ejemplo en cualquier administración, algunos incluso que -al quedarse sin sitio- se han pasado a Vox.

En esta Región hacen falta políticos de altura, pero ni la vicepresidenta es de altura, ni el resto están cumpliendo y así vamos, de desastre en desastre al hundimiento.