De 25 en 25: De Corvera a La Aljorra

La inauguración del Aeropuerto de Corvera marca el fin de 25 años memorables para la Región. Esto de celebrar los cinco lustros de algo retrotrae al franquismo más rancio, por lo de '25 años de Paz' que la mayoría de la población ya ni recuerda. Pero es que, casualidades de la vida, el nuevo aeródromo se inaugura veinticinco años, menos diez meses, después de otra gran instalación industrial muy cerca de Corvera, en La Aljorra: las plantas fabricantes de plásticos que fueron de General Electric. Toda una generación de las unas al otro.

Las similitudes de ambos casos son algunas, aunque aquella fue el 'gran logro' de la administración socialista a pesar del lío de la Casa Grande de Collado. No obstante, en los últimos meses de gobierno regional socialista se inauguró. Y todos encantados de haberse conocido, como se pudo observar el 17 de noviembre de 1994. Sobre todo el hábil ejecutivo Mario Armero, eficaz muñidor para General Electric Plastics de la instalación de la transnacional gringa en España, destinada a ser la 'plâque tournant' del lanzamiento supersónico de la Región a la estratosfera superdesarrollada.

Fue un enjuague de los buenos, en el que la GEP hizo su negociete y luego lo vendió a los saudíes de SABIC. Quién sabe si con comisiones para cierto altísimo personaje. Cosa que no sabremos mientras no se ponga en marcha la comisión parlamentaria de investigación correspondiente. Y aún así, ya veremos. De la industrialización del Campo de Cartagena, el denso tejido industrial que florecería al amparo de la factoría de plásticos 'de última generación', nunca más se supo.

Como en Corvera, los paganos de entonces fueron los mismos de ahora: nosotros los contribuyentes que aportamos los 182 millones más intereses del aval del aeropuerto, tal cual en aquella época hicimos con las subvenciones a espuertas para GEP, que nunca se devolvieron.

Con este antecedente y lo que sabemos de Corvera, hay un tufo a 'déjà-vu' que tira de espaldas. Hay hasta quien lo justifica con ese otro fracaso que es el aeropuerto 'Willy Brandt' en Berlín, diciendo que en todas partes cuecen habas. Sí, claro: mal de muchos, consuelo de tontos, si de recurrir al refranero se trata.

El jolgorio por la inauguración ha llegado a tal cota que incluso los empresarios de Aeromur, que salieron por patas del proyecto liderado por ese aún vivo gran hombre que fue Luis del Rivero y de Sacyr, se declaran felices y contentos. Del placer que les embarga da idea lo que dice el concuñadísimo expresidente de esa sociedad, anteriormente exconsejero y después felizmente recolocado en la mejor eléctrica del Estado. Se trata ahora, según él, de "felicitarnos (...) y olvidar los malos momentos pasados".

Desgraciadamente, no deberíamos volver a correr ese (es)tupido velo, como hicimos en el caso GEP/SABIC, pues, a lo que se ve, quedamos condenados a repetir el esclate; vocablo catalán, por cierto, bien y muy usado en Murcia. De manera que esto de aquí cada vez calca con más fidelidad el machadiano 'El mañana efímero'. Reléanlo y ya me dirán. No tiene desperdicio. Si queda alguna duda, esperen al pregón de la próxima Semana Santa en Murcia, que va ser de traca. Y para que nadie en el futuro se llame a engaño, habría que nombrar la nueva instalación como Aeropuerto 'Internacional' Ramón Luis Valcárcel. Así, no habrá equívoco sobre la responsabilidad última del engendro de toda una generación. Vale.