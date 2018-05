Garrulos ilustrados

El ex presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza y el expresidente del gobierno español, José María Aznar

Leo en varios medios las declaraciones que el presidente de la UCAM, el señor Mendoza, lanza desde su poltrona de hombre cishetero, blanco, europeo, hijo sano del patriarcado, rompetechos de cristal sin despeinarse y, tristemente, dirigente de una institución que se dedica a la formación de futuros ciudadanos que construirán nuestra sociedad futura.

Y leo que, sin ningún pudor, lanza la siguiente afirmación: “No vamos a permitir la barbaridad de que gais y lesbianas den charlas en colegios”, como si gais y lesbianas fuéramos unos enfermos peligrosos que pudiéramos introducir algún virus mortal en el sistema educativo o, aún peor, que fuéramos la misma reencarnación de lucifer o satanás.

Después de sus declaraciones no ha ocurrido nada, salvo algún revuelo mediático y alguna que otra protesta. Parece que se ha quedado tan ancho y tan fresco.

A mí me ha recordado a mi época de estudiante, allá por los años 80, y un poquito antes. Tengo 52 años, soy mujer lesbiana y crecí en una sociedad más o menos modernizada para la época en el Madrid de los años 70. Fui a un colegio de monjas, no mixto, en donde se escolarizaban y uniformaban a las niñas para ser educadas como mujeres de bien y ofrecerles un futuro aceptable: ser `buena madre y esposa´, eso sí, algo ilustradas para dar la talla frente a un marido de futuro prometedor.

Y me lo ha recordado porque su discurso es más o menos el mismo que se manejaba hace 40 años: LGTBIfóbico hasta la médula. Y me he preguntado si es que no pasa el tiempo o aquí, en Murcia, tenemos un problema.

No es una pesadilla ni un sueño amargo. Alguien desde una institución universitaria es capaz de decir tal cosa y nada ocurre. Nuestro Gobierno no reacciona, y sospecho que le da la razón. ¿Pero es que aquí a nadie le saltan las alarmas?

Además sus declaraciones no han quedado ahí. Siguen: “No tiene que venir ningún colectivo de fuera a hacer proselitismo de adoctrinamiento de lo que ellos piensen o crean; bajo ningún concepto”.

Me ha venido el recuerdo de las monjitas de entonces que tenían más miedo al lesbianismo que al terrorismo y más terror al librepensamiento que a la obediencia ciega. Y parece evidente para cualquiera que este señor no sabe de lo que habla cuando menciona la palabra `adoctrinamiento´.

A ver, señores, que dar charlas sobre `Diversidad afectivo-sexual y de género´ no es pretender homosexualizar a toda la población o que todas las niñas y niños se conviertan en alegres exploradores de algo tan pecaminoso como es la sexualidad. Que solo se trata de enseñar valores de respeto a la diversidad.

Puedo comprender perfectamente que el señor Mendoza padece un trastorno serio de LGTBIfobia, con toda la ignorancia que lleva implícita este trastorno, del que muy posiblemente no tenga la culpa porque todo apunta a que fue un alumno aventajado en esa época en la que sí se adoctrinaba de verdad en colegios e institutos que fabricaron adultos machistas, racistas y homófobos a destajo; muy de iglesia, de tradiciones, de bodas, bautizos y comuniones de chaqueta y corbata impecables y de `somos élite´, la creme de la creme, etc….

Pero me pregunto: ¿qué le pasa a la sociedad murciana que no se escandaliza ante esto? Aquí está lo grave y preocupante. Hemos cruzado al siglo XXI y aún escuchamos discursos que estuvieron vivos hace décadas.

Señor Mendoza, seguidores y su Gobierno amigo: no quieran pasar a la Historia como la Región que se enorgullecía de oler a rancio. No permitan que nos quedemos a la cola del progreso social, ese que defiende la Igualdad, el Respeto, la Dignidad de todas las personas, como valores universales y fundamentales. No quieran pasar a la Historia como la Región que fomenta una educación tan trasnochada como hipócrita. Miren al mundo y aprendan.

Las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales somos tan seres humanos, tan inteligentes y preparados como estos señores que han atravesado las décadas sin que las décadas les atraviesen a ellos, pero en una versión mejor: al menos hemos aprendido que el respeto a la diferencia es un valor humano. Avancemos, por favor. No nos merecemos garrulos ilustrados dándonos discursitos LGTBIfóbicos a bombo y platillo, en un ejercicio de ignorancia tan grave.

Y por cierto, hay actividades menos peligrosas para la educación que ser un LGTBIfóbico presidente de una Universidad sin estar preparado para ello: jugar al mus, al pádel, el dominó, irse de crucero, entre otras.

*Mar Tornero es activista del colectivo feminista PIM de Cartagena