Murcia: el lío del montepío

Apenas 24 horas después de que el presidente de la Asamblea Regional entregara a los grupos parlamentarios el proyecto de Presupuestos para 2020, que se supone que contaba ya con la aquiescencia de las tres derechas que gobiernan directa e indirectamente, saltó la liebre y todo fue de nuevo al garete. De la mañana del martes a la del miércoles. Eso es lo que tardó el extremo duro en piarla que no traga que el 'pin parental' solo sea efectivo si los padres explicitan un "no" por escrito a que su retoño asista a actividades complementarias, obligatorias según la LOMCE.

El PP se ha pasado de listo alterando el acuerdo alcanzado, que era justo lo contrario: solo con un "sí" explícito de sus padres asistirían los alumnos a las charlas. Para contribuir a la confusión reinante, la falsa regeneradora vicepresidenta promete a la remanguillé su puesta en práctica particular de charlas con una bolsa de trabajo que se saca de ella sabrá dónde. Todo sea por aparentar que pinta algo y que no se casa con el extremo duro gracias a cuyo apoyo parlamentario se formó Gobierno y entró en él.

En medio de este juego de despropósitos a cual más 'ostentóreo' ––a la manera del nunca bien ponderado Jesús Gil y Gil––, llega la noticia de que el gobierno socialcomunista, bolivariano y destructor de España se va a hacer cargo de los pagos a proveedores de la Comunidad Autónoma porque Murcia triplica de media el tiempo máximo (30 días) establecido por ley para hacerlos efectivos.

Con el inmediato guirigay subsiguiente a ambas cosas, ya no se sabe qué pasa o qué puede pasar mañana mismo. De la semana que viene, ni hablemos. Pero ya queda claro que los muchachos de Fer han encontrado la excusa perfecta para seguir haciéndose los mártires porque los rojos de Madrid están decididos a asfixiar como sea esta bendita tierra. No solo boicotean la recuperación del Mar Menor, sino que también amenazan con intervenir para que no se aplique el 'pin parental', nos recortan el agua del trasvase e incluso, aún más, ahora quieren dejar sin dinero a la Comunidad con la excusa de pagar ellos directamente a los proveedores. Puro electoralismo.

Oyendo a Segado, a Celdrán y esperemos que pronto a Fer, vemos otra vez lo mal que nos tratan los centralistas madrileños, que solo miran para y por la separatista Cataluña mientras a quienes roban realmente es a nosotros, los murcianos. A ninguno de ellos ni a otras muchas cabezas se supone que pensantes de la derecha trifachita murciana se les ocurre pensar que, si el Gobierno central boicotea supuestamente lo del Mar Menor es porque aquí es donde más se ha hecho por destruirlo en vez de velar por su preservación.

Tampoco caerán en la cuenta de que amenazan con llevar a los tribunales el 'pin parental' porque es manifiestamente ilegal. Cosa que los de aquí compartirían si se hubieran tomado la molestia de leerse la ley elaborada y aprobada bajo el mandato del ministro Wert de Eme Punto que sigue vigente.

Igualmente giran la cabeza ante evidencias más que suficiente para saber que parte del agua salvadora del Tajo tiene desde hace varios lustros un uso espurio para beneficio de unas pocas compañías agroindustriales con la aquiescencia, cuando no la aprobación y el aliento, de quienes precedieron en el Gobierno a los actuales prebostes. Que eran todos del mismo partido, por cierto.

Por último, pero no lo de menos, olvidan que si les retiran parte de la financiación para pagar directamente desde Madrid a los proveedores es porque quienes gobiernan la Región son incapaces de cumplir los plazos legales para saldar las deudas contraídas y evitar que centenares de suministradores a instituciones oficiales estén a la cuarta pregunta, temiendo por el futuro de sus empresas.

En este lío del montepío es indudablemente más cómodo, pero también mucho más deshonesto, rasgarse las vestiduras, poner el grito en el cielo, clamar contra una persecución manifiesta y protestar ante el decidido y férreo bloqueo que nos impone la administración central dominada por los socialcomunistas bolivarianos y sus amigos separatistas. Esos que pretenden sojuzgar a los murcianos en vez de meter en la cárcel a media Cataluña, que es lo que deberían hacer. Vale.