Ultraderecha: cómplices con la violencia machista

Siguen asesinando a mujeres por esa mentalidad terrible y machista que, entre otras cosas, expresa: "Mi mujer me pertenece y si no, no es para nadie". Es ese machismo de los hombres que consideran que tienen el derecho a arrebatar la vida de una mujer si no cumple con sus deseos, y si la mujer elige una vida en libertad y en igualdad y opta por alejarse de ese hombre que ya no quiere.

La violencia machista se desarrolla en ese colectivo de hombres que por diversos caminos creen que la mujer que aman o han amado es una mercancía y que, por tanto, la consideran suya y que no le puede rechistar y mucho menos dejarle y que cada uno elija el camino que considere oportuno.

Hay muchos hombres que rechazan cualquier violencia machista y que sienten un inmenso cariño por su pareja y que cuando se ha producido una ruptura han respondido desde el dolor con respeto y con la libertad, lo cual no excluye los momentos de incomprensión, de encuentros y desencuentros.

Las rupturas son dolorosas y difíciles, sobre todo, si hay hijos e hijas por el medio. Esta realidad, que convive con esos hombres que ejercen la violencia machista en diversos grados, no excluye nuestros micromachismos, entre los cuales, considero que también expreso en mi vida.

Estos micromachismos también se dan en mujeres. El otro día, sin ir más lejos, me encontré una mujer mayor que conozco y que estaba limpiando las escaleras y le dije: "¿Qué, limpiando las escaleras?" Y la respuesta fue: "Sí, limpiando, haciendo las cosas de mujeres". Aún nos queda mucho por avanzar en la plena igualdad, legal y real, entres los hombres y las mujeres. Hay que trabajar el aspecto de la educación, como se refleja en 'La Ley Integral contra la Violencia de Género'. Es fundamental si queremos crecer a medio y largo plazo. La educación es un pilar muy importante, por eso es necesaria la educación para la ciudadanía, tanto como tema transversal en la educación, como asignatura específica. La educación, además de medida preventiva, es de justicia y de humanidad.

Es triste e indignante ver gente que niega la realidad machista. Algo que los hace cómplices morales de estos asesinatos y colaborador directo cuando se inventan datos como, por ejemplo, las denuncias falsas, o afirman que "una mujer denuncia por capricho y detienen al marido automáticamente". Estamos ante una emergencia social, sin duda alguna, porque hay muertes por esta violencia machista con frecuencia. Y aunque no fuera así también estaríamos ante una emergencia social porque esa mentalidad machista asesina de "para mí o para nadie" está muy arraigada en un sector de hombres que han causado ciento de muertes de mujeres, además de la violencia psicológica.

Los que están diciendo a los hombres que ejercen la violencia machista es que no se preocupen, que se lo van a poner fácil, que vamos a volver a los tiempos donde una mujer denunciaba malos tratos y amenazas de muerte y no había respuesta de la administración, se quedaba la denuncia pendiente. Ese tiempo de no intervención era el que se utilizaba para cometer el asesinato de una persona indefensa y totalmente vulnerable.

Recuerdo, cuando estaba en Cáritas de Cieza, la angustia que producía cuando te llegaba alguna mujer con malos tratos y no había ningún recurso para sacarla del pueblo y ponerla a salvo. Los políticos y políticas reaccionaron tarde, cuando era ya insoportable socialmente que mujeres que denunciaban ante la policía o la Guardia Civil obtuvieran una respuesta de desprecio en algunos casos y en otros de indiferencia. y a esperar para que después fueran asesinadas con toda impunidad. Tenían tiempo y ningún obstáculo. Por eso, cuando el Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por el PP y Vox, decidió solicitar abandonar el sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista, aunque después reculó antes las presiones, lo que está facilitando es que el que tenga intención de matar a su pareja o expareja no tenga obstáculo ninguno.

Como expresaba anteriormente, se fomenta y se es cómplice con la violencia machista con la estrategia de la mentira y la confusión. Voy a reflejar algunas de ellas:

1.- Afirman que hay muchas denuncias falsas, incluso, hacen referencia a un 50%. La realidad es bien distinta y según datos del poder judicial es de un 0,001%, un porcentaje bajísimo.

2.- Afirman que una mujer te denuncia y te llevan a la cárcel sin más. Es negar que estamos ante un Estado de Derecho. Ante una denuncia de malos tratos, se debe actuar de inmediato, lo cual exige un informe del forense que indique si se ha producido lesiones, más los testimonios y declaraciones y en función de esto, el juez puede ordenar prisión preventiva. Si hay denuncia de amenazas se puede establecer una orden de alejamiento y si hay un peligro de agresión, la mujer puede ingresar en una casa de acogida. Hace unos meses una mujer denunció y no se siguió los protocolos, y al tercer día fue asesina.

3.- Afirman que se han producido errores judiciales. Los errores judiciales están presentes en todas las facetas delictivas. Hay gente que se le ha condenado por algo y ha ingresado en prisión y posteriormente se ha demostrado su inocencia. También se ha producido errores judiciales cuando no se ha establecido una orden de alejamiento o se ha levantado y después la mujer ha sido asesinada.

4.- Diluir esta violencia dentro de la violencia en general. La violencia machista ha supuesto cientos de mujeres muertas, más de mil muertes desde que se empezó a contabilizar en función de los parámetros de la Ley Integral de Violencia Machista. Hay mujeres que mueren a manos de hombres y no se cuenta como violencia machista. La sociedad reacciona cuando el número de muertes y situaciones de violencia se hace insoportable, estableciendo leyes específicas para prevenir y actuar de inmediato para proteger la vida. El terrorismo machista exige leyes concretas, que eviten los asesinatos en la medida de lo posible. Una situación parecida se vivió con el terrorismo de ETA.

5.- Se argumenta también que se condena a los hombres por ser hombres como violentos. No es cierto. Solo se señala a los hombres con nombre y apellidos, donde hay informes policiales y decisiones judiciales que los imputan y hay sentencia condenatoria posterior, incluidas las medidas cautelares de protección.

Negar la violencia machista es ser cómplice con esta violencia, es negar la protección necesaria a las mujeres amenazadas y, por tanto, facilitar su agresión o su asesinato por eso hombres que piensan que la mujer le pertenece.

Seguimos construyendo una sociedad de igualdad entre los hombres y las mujeres y el movimiento feminista nos ayuda a seguir profundizando en este caminar.