La cumbre del clima, una oportunidad

A primeros de diciembre se celebra en Madrid la cumbre sobre el cambio climático (Conferencia de las Partes, COP 25), que reúne a unos 200 países de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC). Este evento supone un punto de inflexión trascendental en la lucha social por la Emergencia Climática. Recordemos que es la reunión número 25, la primera tuvo lugar en Berlín en el año 1995. Bastante tiempo hemos mareado la perdiz, en lugar de adoptar acciones reales y efectivas. Esta cumbre recoge también a miles de activistas y organizaciones que demandan, a través de numerosas movilizaciones y actos reivindicativos, medidas más contundentes para evitar la catástrofe climática.

Este año es el último para activar el Acuerdo de París, el primer pacto mundial vinculante en defensa del clima del planeta, que tiene que estar plenamente vigente en enero de 2020. La COP25 busca impulsar las garantías en el ámbito de los países, para ponerlo en marcha con la entrada en vigor de las medidas nacionales. Un elemento fundamental es la descarbonización de la economía, para reducir las emisiones de CO2, que pasa por la progresiva eliminación de los combustibles fósiles y su sustitución por energías renovables

En nuestra región, todo esto ocurre en el contexto de un Mar Menor colapsado y un gobierno regional inane, pasivo, plegado a los intereses de la agroindustria y el urbanismo, ante los retos de la Emergencia Climática. López Miras y su consejero Luengo actúan como una suerte de don Tancredo, parados, viéndolas venir. ¿Cómo se atreven a decir que están haciendo algo si no están haciendo nada relevante? No entienden ni la urgencia de actuar ni quieren comprometerse con medidas reales de mitigación del cambio. Ante esto, un amplio número de organizaciones ambientales y sociales han reclamado al gobierno la inmediata Declaración del Estado de Emergencia Climática en la Región de Murcia.

El tiempo no espera, el cambio climático tampoco. El informe del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria señala que el aumento de temperatura del mar será más elevado en la región, por encima de la media nacional, con subidas de 0,97 grados en el plazo de diez años y de 2,93 grados a finales de siglo, aplicando el escenario más adverso de emisiones. El nivel del mar puede subir en el litoral de la Región de Murcia hasta 15 centímetros en un plazo inferior a diez años como consecuencia del incremento de las temperaturas y para el final de siglo, la subida media del nivel del mar en las costas de la región alcanzaría los 55 centímetros, un verdadero desastre para nuestro litoral.

Una parte importante de la sociedad civil lleva años reclamando medidas concretas para paliar los efectos del cambio climáticos, la transición hacia un modelo sostenible que no ponga en riesgo el bienestar y la supervivencia de millones de personas. Un ecosistema semiárido como nuestra tierra no puede basar su futuro en sectores tan dependientes del agua como la ganadería industrial y el regadío intensivo, ni que sigan creciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial y energético.

¿Por qué no actuamos de una manera coherente con medidas para disminuir eficazmente las emisiones de gases de efecto invernadero y acciones para a reducir los efectos del cambio climático? Hay que caminar hacia una reducción de la superficie del regadío intensivo y poner en valor de nuevo la agricultura de secano (productos de calidad, variedades autóctonas, transformación artesanal), que tiene una mayor capacidad de adaptación a la reducción de recursos e incremento de las sequías derivadas del cambio climático,. Se necesita una auditoría del regadío, con el fin de identificar y eliminar los perímetros de regadío ilegal, para reducir la demanda hídrica y por tanto la vulnerabilidad del propio sector agrario frente a unos recursos hídricos decrecientes.

¿Cómo no actuamos diversificando la economía murciana y promoviendo sectores emergentes, no dependientes del agua, como las energías renovables la restauración ambiental, la rehabilitación de viviendas, la conservación y reparación de bienes y equipos?. Hay que reducir mucho más el consumo energético, comenzando en la administración pública, y promover cambios significativos dirigidos a una movilidad sostenible. Sin embargo, nuestra administración regional acude a la Cumbre de Madrid con un discurso vacío de contenido y autocomplaciente, que no resuelve los problemas de emergencia climática y que contribuirá a hipotecar el futuro de nuestra tierra.