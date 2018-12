Agua, AVE y Catalunya: Pablo Casado avala a los candidatos del PP para los comicios de 2019 en Murcia

El centro derecha murciano saca músculo. El Partido Popular presentó, por todo lo alto, a sus candidatos para la Presidencia de la Comunidad de Murcia y a la alcaldía de la capital de la Región. Con un acto celebrado en el Teatro Circo con un aforo de más de 1.000 personas, y tan lleno que decenas de personas se quedaron fuera, el PP ha dado el pistoletazo de salida oficial de cara a las elecciones de 2019 en Murcia.

El evento congregó a militantes, simpatizantes y dirigentes populares, en torno no solo a los candidatos para los próximos comicios, sino también a las caras más visibles de la derecha en el panorama nacional: Pablo Casado, presidente del Partido Popular, y Teodoro García Egea, su secretario general con raíces murciana.

La presentadora del acto fue Noelia Arroyo, actual portavoz y consejera de Transparencia en la Comunidad de Murcia, además de candidata a la alcaldía de Cartagena. La dirigente apeló a "hacer pensar" a los ciudadanos qué partido les puede ofrecer los mejores resultados, y la labor de sus alcaldes en los diferentes municipios murcianos: "Fobiernos que están transformando sus localidades y son un ejemplo a seguir".

García Egea: "Al que quiera ir a los toros, que vaya; pero aquí no se prohíbe nada"

Luego introdujo tanto a Fernando López Miras, presidente de Murcia, como José Ballesta, alcalde de la capital, como candidatos que repetirán en sus puestos para los siguientes comicios. Asimsimo, destacó que el jefe del Ejecutivo regional fue "el primero que mostró su apoyo explícitamente a Pablo Casado para que liderara el proyecto del Partido Popular en España".

A las palabras de Arroyo le siguió la intervención de García Egea, que agradeció a todos los votantes y simpatizantes del PP en Murcia su apoyo. En la misma línea, el secretario generla del PP alabó a la sociedad murciana, considerando que los políticos deberían "mirarse" para hacer mejor su trabajo a nivel nacional.

Egea destacó la labor del alcalde de Murcia en la celebración de las fiestas navideñas de la localidad, que llegó a considerar que estaba por encima de "varias capitales europeas". "Nosotros ponemos el belén, el árbol, celebramos nuestras tradiciones y nuestra semana santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste que se aguante, porque nosotros somos españoles". El secretario aseguró que los murcianos se sienten "orgullosos" de sus agricultores y defienden la caza. "Y al que quiera ir a los toros, que vaya y al que no le guste que no vaya. Pero aquí no se prohíbe nada. Ya está bien".

Público durante la presentación de las candidaturas del PP en Murcia Santiago Cabrera Catanesi

José Ballesta, alcalde de Murcia y aspirante repetir en su puesto, dio el relevo a Teodoro García, en una intervención dirigida a intentar calar a nivel emocional a la audiencia. "Sí al Partido Popular, sí a Murcia y sí a España". Ballesta, que aseguró no creer "en la política de las declaraciones huecas, vacías y sin contenido que suenan a rancio" cotinuó su intervención aludiendo a la "necesaria" defensa de los "nuestros ideales, convicciones y principios". También hizo referencia a Pablo Casado y a como el presidente popular consiguió "contagiar" esos valores "sin complejos ni abdicaciones".

El alcalde hizo mención de varios proyectos que su Gobierno tiene en marcha: entre otros, la fortaleza Rey Lobo, un parque monumental y paisajístico con más de un millón y medio de metros cuadrados y 20 kilómetros de caminos verde; por otro, Conexión Sur, centrado en ampliar el centro de la ciudad para abarca a 50.000 habitantes. También recordó la rehabilitación de la Cárcel Vieja, y apostó por "potenciar" el transporte público".

López Miras: "Quiero que en esta región se defienda la vida frente a la muerte"

A continuación Fernando López Miras tomó la palabra, y remarcó la importancia de " no actuar de espaldas" a las grandes o pequeñas empresas, ni autónomos, que son las que "generan empleo". Entre el público se encontraban empresarios como Tomás Fuertes, presidente de ElPozo.

Por otra parte, el presidente y candidato relató que se desvelaba por una región "que se preocupe por lo que de verdad le importa a las personas": "Yo nací hace 35 años y hay un señor que lleva enterrado desde hace 40. Eso no le interesa a nadie". A los españoles les interesa pagar menos impuestos". En este sentido, destacó que el PP de Murcia había eliminado hace uno año el impuesto de sucesiones y donaciones. Además, señaló que a partir del 1 de enero los murcianos serán "los españoles que menos IRPF van a pagar".

López Miras no dudó en sacar pecho por su polémica Ley de Protección Integral de la Familia, que alude al aborto como un "fracaso": "Quiero que en esta región se defienda la vida frente a la muerte". Asimismo, el presidente regional puso en valor el hecho de Murcia sea la comunidad que "más apuesta" por la educación concertada, así como la libertad de educación. "Son los padres los que tiene que decidir dónde tiene que estudiar cada uno de sus hijos".

El presidente regional del PP también se refirió a la llegada del AVE a Murcia: "si se hubieran cumplido los planes del Partido Popular, llevaría dos meses en pruebas". Por ello, acusó al PSOE de "robar" la Alta Velocidad. También hizo mención de la reunión que había tenido con el sindicato de regantes, junto a Casado, que se comprometió a presentar un pacto nacional del agua en el Congreso.

Casado: "Los CDR, las CUP y Arran, ha convertido a Catalunya en un campo de batalla para la 'kale borroka' y han 'batazunizado' la política"

La última intervención vino de parte del presidente del PP que aseguró que al Partido Popular le "duele" España: "Es dependiente de quien quiere dinamitarla". En la misma línea, criticó que el Partido Socialista castigue a las comunidades presididas por populares, aludiendo a la cuestión del AVE: "Murcia se merece la alta velocidad".

Asimismo, el presidente del PP señaló que el acceso al agua "es un imperativo legal, ético y moral. Tiene que estar garantizado su acceso, coste y suministro." En este sentido, destacó que una de sus primera medidas al ocupar su actual cargo fue solicitar un pacto nacional del agua. Casado ratificó que el partido popular está en contra de la suspensión del Trasvase Tajo-Segura: "No se puede paralizar lo que es legal".

El popular también dedicó tiempo de su intervención a la cuestión catalana: "Hoy se han cortado las pistas por parte de los CDR (Comité de defensa de la República)". De esta forma, criticó la supuesta "revolución de las sonrisas", criticando que cortaran carreteras o "apalearan" policías cuando se manifiestan. "¿Esa es la alternativa del partido socialista a la nación española?"

"Los CDR, las CUP y Arran, ha convertido a Catalunya en un campo de batalla para la 'kale borroka' y han 'batazunizado' la política de una tierra maravillosa como la tierra catalana", señaló Casado. Por ello el dirigente popular invitó a Sánchez a aplicar el 155 ofreciendo su mayoría absoluta en el Senado. Además, se comprometió aprobar esta medida cuando sea presidente de Gobierno.