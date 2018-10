La CE archiva la denuncia por las obras del AVE en Murcia y la Plataforma Pro-Soterramiento no recibe notificación

La Comisión Europea ha archivado la petición que la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia presentó en 2015, en la que denunciaba que las obras del AVE que iban a llegar a la ciudad no tenían declaración de impacto ambiental y no se ajustaban al proyecto original de 2006, según ha dado a conocer La Verdad.

La comunicación de la CE llegó a la Comisión de Peticiones con fecha del 21 de septiembre. Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma, y uno de los dos denunciantes, no ha recibido "ninguna notificación" sobre el cierre de la investigación, según las declaraciones que ha hecho a eldiario.es. "La otra persona que realizó la petición conmigo es María Loreto, vecina de las vías, y ambos comparecimos en la Comisión de Peticiones y recibimos su apoyo. Queremos también destacar que la propia comisión tendrá que pronunciarse más tarde con respecto a este tema".

La valoración de la plataforma es que el Ministerio de Fomento rectificó las irregularidades del proyecto tras realizar la petición de investigación de la llegada del AVE en los parámetros aprobados por el gobierno del PP. "Podemos considerar, por lo tanto, que esa modificación obedece a nuestra intervención en la Unión Europea".

La Plataforma Pro Soterramiento ha explicado que se presentó esta petición hace tres años porque no cumplía con el proyecto original. "En 2015 se planteaba medio kilómetro de soterramiento, solo en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Después, como fruto de nuestras presiones, hubo una nueva rectificación y ahora el AVE no llegará en superficie. Por eso, en estas condiciones ya no hace falta la declaración de impacto medioambiental".

Joaquín Contreras ha declarado, con satisfacción, que "podemos asegurar que todo esto es fruto de nuestra movilización y nuestras gestiones. Si el gobierno ha rectificado a nuestro favor, nos alegramos".

En diciembre del año pasado la Comisión de Peticiones, presidida por Cecilia Wikström solicitó al ya exminsitro de Fomento, Íñigo Sánchez de la Serna, un reporte sobre las obras que se estaban realizando para la llegada del AVE

La decisión de contactar con Serna se producía tras la comparecencia de Contreras en la comisión del 23 de noviembre. En el documento de solicitud de la CE se solicitaba al ministro confirmar si la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto respetaba la directiva europea. Además, se le requiería comprobar que cumpliera el Convenio de Asrbus "dado los cambios sufridos en el proyecto desde 2009".