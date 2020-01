Diego Conesa, secretario general del PSOE en Murcia: "La dignidad de muchos colectivos está por encima de las políticas de ultraderecha"

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Diego Conesa (Fuente Álamo, 1973), ha visto cómo su partido ganaba y perdía las elecciones el mismo año. Mientras que los socialistas triunfaron en los comicios autonómicos de mayo de 2019 después de 28 años, en las elecciones generales del pasado mes de noviembre Murcia fue la única comunidad en la que Vox consiguió teñir de verde el mapa de España.

A pesar de haber puesto sobre la mesa en octubre una moción de censura al Gobierno regional de coalición entre PP y Ciudadanos, apoyado externamente por Vox, si no aprobaban antes de finalizar el año una ley para mejorar la situación del Mar Menor, ahora Conesa le ofrece su apoyo para aprobar los presupuestos a cambio de que, entre otras medidas, se derogue el 'pin parental' exigido por el partido de extrema derecha.

Hay disputa en Ciudadanos de Murcia por si aceptar o no la medida del ‘pin parental’ que ha exigido Vox para dar su apoyo a los presupuestos regionales. Ustedes, por su parte, han ofrecido su apoyo a cambio de que no se cambie la ley para se apruebe esa medida. ¿Hasta dónde van a llegar en su oferta?



Vamos a ser un dique de contención en la vía política, en la administrativa y, llegado el caso, en la judicial. Hemos hecho el ofrecimiento al Gobierno regional para sacar adelante los presupuestos de la Región siempre y cuando cumplan una serie de compromisos, entre ellos la eliminación total del ‘pin parental’; no ya lo que quieren abordar ahora, sino las instrucciones que tienen desde este pasado verano.

Estamos siendo el conejillo de indias para las políticas de extrema derecha. Sería una desgracia para la Región de Murcia que se confirmara que su presidente se convierta en el bufón y en el hooligan del PP a nivel nacional, es decir, que lo no quiere ni acepta Feijóo en Galicia o Moreno en Andalucía lo va a hacer López Miras en Murcia. La dignidad de muchos colectivos está por encima de las políticas de ultraderecha.

¿Cómo entiende esa obsesión de Vox para que no se impartan charlas afectivo-sexuales en los centros educativos?

Estamos hablando de un partido fundamentalista que nos quiere hacer retroceder a otros tiempos. Hay unas cuestiones profundamente ideológicas que son contrarias a un espíritu de convivencia y que no podemos permitir. Es un ataque frontal al desarrollo de la personalidad humana. Las administraciones deben promover los valores constitucionales y eso se hace a través de la educación.

¿Cree que finalmente saldrán adelante los presupuestos?

En mayo de 2019 el PSOE volvió a ganar las elecciones autonómicas después de 28 años. Dábamos una mayoría absoluta con Ciudadanos, que había apostado por la regeneración en aquel momento, y en esa línea nosotros planteamos un gobierno de mayoría absoluta que daba la estabilidad a la Región. Por eso hemos planteado que puedan salir los presupuestos con la premisa inicial, entre otras, de que se derogue el ‘pin parental’. Ahora Ciudadanos tiene una oportunidad clara y manifiesta de girar al centro o seguir los postulados de Vox.

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Diego Conesa, en rueda de prensa / PSRM

En Murcia, donde hay un mayor porcentaje de ciudadanos que anteponen un sentimiento de españolidad que en otras regiones de España, algunos partidos políticos están a menudo debatiendo sobre la situación en Cataluña.

No hay mejor síntoma de patriotismo que defender la sanidad y la educación pública universal o un sistema público de pensiones, especialmente las mínimas que benefician a tantos miles de murcianos.

Si tanto les preocupaba a Ciudadanos y a Pablo Casado depender del voto de los independentistas que se hubieran abstenido en su momento, como he hecho yo en un ejercicio de responsabilidad para que Vox no les tenga que chantajear a la hora de sacar adelante los presupuestos regionales.

¿Qué le parece el hecho de que el Gobierno regional acaba de aprobar que se destinen dos millones de euros a ‘lavar’ la imagen del Mar Menor?

Es una decisión que no ataja el problema. La mejor proyección que se podía haber hecho en cualquier foro hubiera sido una voluntad de los grandes partidos de la Región para convertir los problemas y desafíos medioambientales del Mar Menor en una oportunidad de futuro que no va a ser fácil. Eso no se consigue con titulares o queriendo tapar la realidad que tenemos ahora mismo.

Finalmente, la postura de Ciudadanos permitió que el decreto ley del Mar Menor se haya transformado en un proyecto de ley y admita enmiendas a su paso por la Asamblea Regional.

Espero que así escuchen a todos los colectivos vecinales, plataformas sociales, asociaciones ecologistas, muchos científicos y también algunos colegios profesionales, como el de los ingenieros agrónomos que habían planteado una receta magnífica como es la fitosanitaria que se prescribe para cada parcela en el entorno del Mar Menor.

El PSOE criticó que el decreto ley que contó con apoyo de Vox favorecía los intereses de la agroindustria. ¿Por qué?



Es importante que los pequeños y medianos agricultores y las empresas socialmente responsables entiendan que la mejor forma de apoyar la agricultura de la Región es siendo valientes en la toma de decisiones y siendo muy firmes para desmontar todos aquellos regadíos que no tienen concesión de agua o a la hora de ampliar el cinturón verde entorno al Mar Menor.

¿Cómo ve la campaña ‘Agua para todos’ que ha usado el PP durante décadas?

Rentable para ellos, pero desastroso para la Región porque no se ha conseguido más agua y se ha degradado la imagen del agricultor y el regante murciano. Quieren convertir al Mar Menor en el epitafio de esta Región. Nosotros queremos convertirlo en una oportunidad de futuro, pero diciéndole al sector agrícola las verdades del barquero. Hay que salvar el Mar Menor que está en la UCI por unas causas muy determinadas. Hay que actuar en origen para que no se generen escorrentías y que el cultivo no genere más contaminación por nitratos.

Pero en el PSOE luego se encuentran con la situación de que desde el Ministerio de Transición Ecológica se decidió, por ejemplo, que en diciembre solo se iba a trasvasar agua para el consumo humano y no para la agricultura justamente por el tema del Mar Menor.

Igual que ha actuado la Fiscalía Superior de Murcia con respecto a la situación del Mar Menor, la Fiscalía General del Estado también está encima del tema. Por eso hay que dar una salida para revertir la situación de la laguna y que no sea óbice con el hecho de tomar una serie de medidas relacionadas con el trasvase. Lo mejor para los regantes, también para los del Campo de Cartagena, es despejar cómo se va a recuperara el Mar Menor. Entre otras muchas competencias, el Gobierno regional tiene las necesarias para para clarificar este tema. Ya podrían haber consensuado con nosotros una ley sobre el Mar Menor y también ahora los presupuestos.