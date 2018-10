López Miras a los trabajadores del IMIDA: "Que tengáis suerte con vuestro problema"

Los trabajadores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) se volvieron a concentrar el pasado 26 de octubre como parte de las reivindicaciones que llevan realizando desde el mes de mayo debido a la precariedad laboral y "el olvido en el que ha caído nuestro centro", ha expresado la plantilla a través de un comunicado.

Los actos de protesta comenzaron en la sede de este organismo en La Alberca y después se trasladaron al Jardín del Malecón, donde acudió el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y se dirigió a ellos con una frase que no ha sido bien recibida por los trabajadores del IMIDA: "Que tengáis suerte con vuestro problema".

Las críticas al presidente por su impávida actitud no tardaron en llegar por parte de los diferentes partidos políticos. En este sentido, la reacción más contundente ha venido por parte de las filas de Izquierda Unida y por su dirigente José Luis Álvarez Castellanos, quien no ha dudado en pedir la dimisión de López Miras: "Si no es capaz de reconocer la situación del IMIDA como un problema, debe dimitir como presidente", ha manifestado a través de su cuenta de Twitter.

"No hemos avanzado nada"

El pasado día 8 de este mes de octubre se aprobó en la Asamblea Regional una moción en la que se instaba al Gobierno regional a realizar una apuesta clara por la investigación agroalimentaria en el IMIDA, acelerando los trámites de los proyectos de investigación, nombrando un gerente, aumentando la plantilla con 48 nuevos puestos de trabajo de todos los niveles en los próximos 3 años, y elevando las inversiones reales.

Sin embargo, el personal del IMIDA considera que "no hemos avanzado nada", al mismo tiempo que lamentan que "se siguen sin concluir los trámites, la plaza de gerente sigue sin convocarse y, según se nos ha transmitido, los puestos de trabajo siguen siendo los mismos".