José López: "La polémica sobre Noelia Arroyo es parte de un lavado de imagen del Partido Popular"

El exalcalde de Cartagena y secretario general de Movimiento Ciudadano (MC), José López, dijo en un comunicado que la polémica surgida a raíz de las declaraciones que realizó ayer sobre la consejera y portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, "es parte de un lavado de imagen del Partido Popular". López definió a Arroyo como una "peluca rubia con los labios pintados" tras postularse la portavoz como candidata a la alcaldía de la ciudad portuaria.

López afirmó que es una "polémica impostada que obedece a un intento de desacreditar a mi partido" ya que argumenta que MC ganó en Cartagena "tras veinte años salpicados de episodios de corrupción política, algunos de ellos de alcance nacional, como la Operación Púnica".

El exalcalde critica que la candidatura de Noelia Arroyo a la alcaldía de Cartagena "se ha pagado colocando a un indocumentado, Joaquín Segado, al frente de la Autoridad Portuaria para pagarles 90.000 euros al año".

Además acusó al presidente regional, Fernando López Miras, de ser el "testaferro de Pedro Antonio Sánchez, triple imputado por corrupción, valedor de estos políticos ‘profesionales’ y que, de hecho, cuando le falló la Púnica contrató a esta profesional para su lavado de imagen pública".

El actual edil de MC en Cartagena añadió que "es una política basada en el postureo, la superficialidad y la acumulación de fotografías" y que "en ningún momento" quiso "hacer una alusión directa a la candidata del PP a la Alcaldía y consejera del Gobierno regional a la que respeto".

López manifiestó sorpresa "por la repercusión que han alcanzado mis palabras" y defiende la intención con las que fueron pronunciadas ya que afirmó que "mías fueron las palabras. El resto son interpretaciones sesgadas, intentos de conseguir rédito político".

"Nuestro partido apoya la lucha feminista del 8 de marzo. No vimos a Noelia Arroyo ni a ningún otro miembro del PP apoyando a las mujeres", señaló López. "No soy machista, no hice una crítica machista ni vivo ni fomento el machismo", añadió.