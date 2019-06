PP y Cs inauguran la ronda de pactos en Murcia para buscar "un acuerdo beneficioso"

Los comités negociadores de Ciudadanos y Partido Popular se reúnen por primera vez de forma "oficial" este jueves 6 de junio para abordar el futuro gobierno de la Región de Murcia. El encuentro será en el Hotel Agalia de la capital a las 11:00 y tendrá como objetivo sentar las bases para alcanzar "un acuerdo beneficioso en el que tenemos claro que la prioridad sigue siendo el interés general de todos los ciudadanos de la Región de Murcia", ha comentado Miguel Garaulet, diputado nacional de Cs, que estará presente en la reunión junto a Isabel Franco, Valle Miguélez y Ana Martínez Vidal. Por el PP, el grupo negociador lo conforman José Miguel Luengo, Javier Celdrán, Rebeca Pérez, Violante Tomás, Visitación Martínez y Enrique Ujaldón.

Según las últimas declaraciones de los dirigentes de uno y otro partido, todo indica que Murcia seguirá estando presidida por el PP, pero en coalición con la formación naranja. El propio Albert Rivera se manifestó el pasado martes en el programa 'Espejo Público' sobre esta cuestión y avanzó que "el cambio" que se producirá en la Región es que "no va a gobernar el PP en solitario", para luego añadir que "cambio habrá porque va a gobernar Ciudadanos", afirmó ante las cámaras de Antena 3.

A pesar de que tanto Isabel Franco, líder de Ciudadanos en Murcia, como algunos miembros destacados del partido a nivel nacional realizaran en campaña llamamientos a la "regeneración" tras 24 años de hegemonía del PP, los movimientos poselectorales y la agenda del partido han evidenciado que los populares son el "socio preferente". Los socialistas murcianos, que fueron la fuerza más votada el 26M, saben que tendrán muy difícil gobernar la Comunidad porque "el PP está dispuesto a llegar más lejos en las exigencias que plantee Ciudadanos", confiesan fuentes cercanas del partido a eldiario.es, aunque se sentarán con la formación naranja el próximo 10 de junio, solo un día antes de la constitución del parlamento murciano.

El PP ha sido todavía más claro a la hora de mostrar su predilección por Ciudadanos. En plena resaca electoral, el presidente en funciones y aspirante a la reelección, Fernando López Miras, expresó en una rueda de prensa su intención de "formar un gobierno liberal y progresista" y que este era posible con solo 22 diputados. En dicha comparecencia, en la que el dirigente popular analizó los malos resultados del 26M (perdió 6 escaños respecto a 2015), no hizo alusión a Vox, un partido que obtuvo 4 escaños y que es clave para que la coalición de PP y Cs pueda superar una investidura en la Asamblea Regional. Mientras tanto, el partido de ultraderecha exige participar en las negociaciones y 'amenaza', al igual que en el resto de España, con no apoyar esos pactos si no están presentes en una "mesa a tres", con la que pretenden conseguir notoriedad y visibilidad en la política murciana. El periódico La Verdad adelanta que José Miguel Luengo, alcalde en funciones del PP en San Javier, mantendrá un encuentro informal en las próximas horas con Salvador Pascual, líder de Vox en Murcia.