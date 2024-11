“El cerdo de Pedro Sánchez huye ante los vecinos”: un teniente de alcalde murciano de Vox, sobre la visita del presidente a Paiporta

En mayor o menor medida, el conjunto de partidos políticos se ha comprometido a dejar atrás sus diferencias y trabajar de forma conjunta para socorrer a los vecinos afectados por la DANA en Valencia. No ha sido el caso del teniente de alcalde de Molina de Segura (VOX), Antonio Martínez Sánchez, que en sus redes sociales ha llamado “cerdo” a Pedro Sánchez tras su visita a la zona afectada de Paiporta: “Y el cerdo de Pedro Sánchez huye ante los vecinos. Tenías que estar donde yo dijera, que te has manchado poco los zapatos”.

Estas declaraciones han salido a la luz horas antes de que Molina de Segura haya guardado esta mañana un minuto de silencio tras perder a una de sus vecinas en las inundaciones de Letur, donde aún hay cuatro personas desaparecidas. Antonia López fue encontrada por los servicios de rescate el pasado domingo, tras varios días de búsqueda en la zona.

No es la primera vez que el teniente de alcalde del consistorio ha sido protagonista de declaraciones controvertidas. El noviembre del pasado año el PSOE en Molina de Segura denunció a Martínez Sánchez porque publicó en redes que “los socialistas de Molina callan y ponen el cazo. Son cómplices. Son sicarios. Mañana me iba a manifestar en su sede como quieren algunos vecinos, pero me tengo que ir a Murcia porque han dejado pudrir hasta los cimientos de su propia sede. Esto es el socialismo, miseria y ruina”. Durante esos días, se produjeron ataques a la sede socialista.

El primer discurso de su mandato también estuvo cargado de polémica, cuando declaró que tras el pacto de gobierno de PP y Vox en el municipio “comenzaba la reconquista”: “Vamos a reconquistar los derechos de los padres a educar a sus hijos en sus valores y no en los del Estado. Vamos a reconquistar los derechos de la familia como pilar fundamental de la sociedad. Esa familia que tanto incomoda a algunos”, defendía Martínez.

Sobre lo ocurrido el consistorio molinense se ha negado a hacer declaraciones por el momento.

Pedro Sánchez, una “rata” según un senador cántabro

El teniente de Molina no es el único que ha elevado el tono tras la visita de Pedro Sánchez, Mazón y los reyes a Paiporta. Un diputado cántabro y senador del PP, Íñigo Fernández, ha comparado al presidente del Gobierno central con una rata por ser evacuado de Paiporta tras numerosos incidentes.

“El mismo miércoles, el peor día de la catástrofe, con las víctimas -me da vergüenza decirlo- flotando por el agua, suspende todos los puntos de debate en el Congreso menos uno; Sánchez ha tenido la desvergüenza de votar ese decreto el miércoles para repartirse Televisión Española, ayer entiende uno por qué”, ha acusado Fernández, a lo que ha añadido que Pedro Sánchez “echó a correr como una rata” de Valencia.