El 11N habrá moción de censura o elecciones regionales

Se fraguó la traición de PP y CS. En Guadalupe VOX se ha hecho con la vara de mando. VIVA ESPAÑA.

Que Ballesta me decepcione por segunda vez no me pilla de sorpresa, y ni mucho menos que el 'mercenario político' de Mario Gómez se venda al mejor postor es novedad. El problema viene cuando valores como la decencia, se esparcen por el barro. Lo de PP y Cs en Guadalupe, simplemente es indecencia.

La incertidumbre se está convirtiendo en la gran estrella de esta convocatoria electoral. Nadie sabe si el PSOE obtendrá una victoria tan contundente como el pasado 28 de abril (sacó casi el doble de diputados que el PP), o si por el contrario la desmovilización de la izquierda puede suponer que el bloque de la derecha pudiera dar un vuelco al panorama nacional.

Las espadas están en alto, y a fecha de hoy, cualquier cosa puede pasar. Incluso que Vox, ante su mensaje lleno de mentiras, insultos, muros, y clasista, pudiera estar consiguiendo lo que la clase política no ha conseguido, movilizar a la sociedad, principalmente a las mujeres.

De lo que no hay mucha duda, es que en la Región de Murcia habrá repercusiones importantes, y el 11 de noviembre habrá que elegir, o moción de censura de Diego Conesa, o adelanto electoral en febrero de López Miras.

El actual Gobierno Regional es insostenible. Con una vicepresidenta regional que lo mismo pide el cese del consejero de agricultura por la tarde, que a la mañana siguiente está en las redes sociales metiéndose en comentarios fuera de lugar defendiendo a su hermana. O peor aún, la UDEF, que no es precisamente el portero de una finca, ha apreciado indicios suficientes para investigar su elección como candidata naranja.

Si a esto le sumas la descomposición de una organización que lleva en dos meses ceses, imputados y condenados a sus espaldas, el resultado final no puede ser otro que la imposibilidad de mantener un gobierno que hace aguas por demasiados agujeros.

Así que si los socialistas vuelven a ganar las elecciones, y ciudadanos sufre un duro revés, como anuncian no solo las encuestas, sino ellos mismos, Diego Conesa no tendrá más remedio que presentar antes de que finalice el año, una moción de censura, y que el grupo naranja decida lo que quiera ser de mayor, o una fuerza renovadora, o morir políticamente en el camino.

En cambio, si las previsiones más optimistas para populares y Vox se cumplen, y extrapolando los resultados diera una mayoría absoluta a estos dos partidos en la Asamblea Regional, que nadie lo dude, volvemos a las urnas en primavera, salvo que una moción urgente prosperase.

Solo faltan tres días para saberlo. Tiempo al tiempo.