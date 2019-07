El presidente de Murcia apela a Vox para "frenar" a la izquierda en la sesión de investidura

En manos de la extrema derecha. Fernando López Miras, candidato popular a presidir la Región de Murcia, ha centrado su discurso de sesión de investidura en encontrar puntos en común entre los dos socios que le pueden dar la llave de la Comunidad, Ciudadanos y Vox . Durante los 40 minutos de su intervención, el popular ha hilado un argumentario con el que encontrar el apoyo de los diputados necesarios para "dar estabilidad al gobierno" y "evitar que gobierne la izquierda". Mañana, 2 de julio, se votará en la Asamblea si finalmente su candidatura sale adelante.

El acuerdo programático que el Partido Popular ha firmado con Ciudadanos, que consta de 72 puntos "de regeneración y de impulso económicos", no tiene, a día de hoy, el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara. Por ello, López Miras ha apelado al partido de extrema derecha para que lo apoye, ofreciéndole un compromiso "transparente, oficial y público". No obstante, le marca a Vox tres líneas rojas: garantía de que no se recortarán libertades, la ley, y la Constitución. Asimismo, el presidente en funciones ha expresado que las medidas acordadas con los naranjas, serán objetivos que también perseguirán en un futuro acuerdo que firmarán con Vox.

López Miras ha señalado que conicide con el partido Abascal en que "todo diálogo es posible", más si trata de "bajar impuestos, reforzar la libertad y autonomía de los padres frente a los asuntos que conciernen a sus hijos". En la misma línea, ha indicado que "ninguno de nuestros votantes entendería la falta de acuerdo y que no frenásemos un gobierno de izquierdas", en referencia a la posibilidad de que Vox vote en contra de su investidura.

A nivel nacional, el candidato ha pedido un pacto educativo para todo el territorio español. También ha defendido las competencias en políticas educativas a nivel autonómico: "Nuestro modelo se basa en el consenso, la libertad de las familias, el fomento de la cultura del esfuerzo, la mejora de las condiciones laborales de los docentes, la inclusión y autonomía de los centros". López Miras ha señalado que en este punto tienen "una simbiosis perfecta con Ciudadanos", al igual que con Vox.

El popular, que ha evitado emplear términos como 'violencia de género' o 'violencia machista', ha hablado de políticas que considera que "trascienden" ideologías: "violencia contra las mujeres, ancianos y niños; la financiación autonómica; el agua; y el medio ambiente". Por otra parte, ha arremetido contra la izquierda, acusándola de querer implantar un proyecto "de impuestos elevados para alimentar un Estado hipertrofiado y una administración que dirija la vida de los ciudadanos". De esta forma, López Miras ha expresado que sus prioridades son la "propiedad privada, la libertad de empresa, los derechos individuales, la administración reducida y la estabilidad institucional".

Sobre el futuro presidente de España, el popular ha señalado que "todo indica que los partidos separatistas y proetarras facilitarán la investidura de Pedro Sánchez". El candidato ha lamentado que el ascenso del socialista supondrá "un balón de oxígeno para los que quieren romper España. Por ello, considera necesario un gobierno en la Región de Murcia que "defienda la unidad de España". López Miras ha hecho hincapié en que el proyecto que propone con Cs es la opción que votaron los murcianos, una alternativa que ha definido como un gobierno "reformista y liberal" al que, una vez más, ha invitado a Vox a sumarse.