Progenitores murcianos que rechazan la vuelta al cole semipresencial: "No pienso llevar a mi hija, aunque me amenacen con los servicios sociales"

La vuelta al cole ya es una realidad, y con ella el miedo a un posible contagio en las aulas. Los casos de COVID-19 no cesan en España, y con una curva de contagios que crece cada día, crece también la duda entre los padres sobre qué es mejor: llevar a los niños a las aulas o que se queden en casa. Tal es el miedo a la no escolarización, que hace un par de semanas la ministra de Educación Isabel Celáa tuvo que recordar que en España la escolarización es obligatoria de 6 a 16 años.

Pese a ello, sigue habiendo "preocupación" a que los niños vuelvan a las aulas, aseguran desde la plataforma Derecho a Enseñanza Sin Riesgo en Pandemia Región de Murcia, desde la que se pide una asistencia a las clases "voluntaria" a través de "una educación telemática" ya que ven "un riesgo meter a 20 alumnos o más en un recinto cerrado sin filtros de aire ni ventilación que renueve el aire más allá de abrir una ventana".

La plataforma, replicada en diversas provincias del país, ha manifestado su "preocupación" a que los colegios se conviertan en "nuevos focos de trasmisión" y que esto provoque un "aumento de la base población pediátrica que desemboque en un mayor número de niños que precisen cuidados intensivos".

Por ello, el pasado 26 de agosto solicitaron a la Consejería de Educación de Murcia que se activen los protocolos de enseñanza online que hay fijados para casos de contagio y se de la posibilidad a los padres elegir esta opción, sobre todo en los casos en los que algún niño o familiar tenga una enfermedad crónica, ya que para ellos podría volver a las aulas podría ser "letal".

En la Región de Murcia -que empezará sus clases el próximo 14 de septiembre junto a Catalunya y Canarias- una encuesta realizada por las Ampas Murcianas Unidas reveló que el 56 por ciento de los 7.100 padres encuestados llevarían a sus hijos al colegio o instituto en las circunstancias actuales, mientras que el 17 por ciento no lo haría por inseguridad o salud y el 26 por ciento todavía no había tomado una decisión.

Lucía Gómez es una de las madres que no piensa llevar a sus tres hijos a clases el próximo 14 de septiembre. Todos ellos residen en Lorca, la tercera ciudad de toda España con mayor incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días, con 756 contagiados cada 100.000 personas. El miedo a que su segundo hijo, que es paciente de riesgo, se contagie, es lo que ha hecho que esta madre haya pedido la enseñanza telemática para todos ellos porque "no sirve de nada que uno no vaya al colegio y los otros vayan, ya que al final acabarían contagiándose", afirma.

"Mi hijo tiene asma moderado severo, no responde a los inhaladores con corticoides. Ha tenido varias neumonías e ingresos, así como brotes en la piel debido a esta enfermedad", asegura Gómez. La madre ha solicitado un informe médico para poder presentarlo en el colegio, y de esa manera, conseguir que sus hijos puedan optar a la enseñanza desde casa. Sin embargo, asegura que está siendo "muy difícil" conseguirlo ya que muchos médicos "se niegan a hacer informes".

Aún así, Gómez tiene claro que el próximo lunes no llevará a sus hijos a clase, al menos durante las próximas dos semanas: "En caso de que no me den la opción telemática, a los dos mayores los tendré que llevar, pero a la pequeña no pienso llevarla al colegio aunque me amenacen con los servicios sociales".

Crecen las advertencias a los padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio

Con algo más de suerte ha contado Román del Río. Este padre de dos niños -de 11 y 7 años- padece una enfermedad grave que ha hecho que tanto él como el resto de su familia no hayan salido de casa desde que se decretó el estado de alarma en marzo: "Cuando empezó la desescalada íbamos a casa de los abuelos con mascarilla, guantes y en el coche. Ahora que ha habido un repunte de casos, ni siquiera vamos al hogar de los abuelos". Por ello, el padre se ha visto obligado a pedir la enseñanza telemática para sus hijos: "Mis hijos son los primeros que no quieren ir al colegio. No quieren que yo me muera".

Román asegura que tuvo que presentar "hasta cuatro escritos" para conseguir que sus hijos estudiaran desde casa: uno al colegio, otro a la Consejería de Educación, otro para Asuntos Sociales y el último para el concejal de educación de las Torres de Cotillas, el municipio donde residen y estudian sus hijos. Dado el alto riesgo de su enfermedad, para él ha sido relativamente fácil conseguirlo, pero asegura que "esto no es lo usual" y afirma conocer "muchos casos en los que los médicos no dan informes porque tienen órdenes de no hacerlo".

Por otro lado, desde la plataforma aseguran que algunos padres están recibiendo advertencias desde sus centros educativos por no querer llevar a sus hijos al colegio, que van desde asegurarles que "llamarán a asuntos sociales" hasta decirles que "van a perder la plaza" si deciden que sus hijos van a estudiar desde casa: "Si las cosas mejoran, estamos de acuerdo con que los niños vuelvan al colegio. Pero ahora mismo no se dan las mejores condiciones para la vuelta a las aulas".

Desde la Consejería de Educación de la Región de Murcia se asegura que la posibilidad de que los padres no lleven a sus hijos a a las aulas por miedo a contagiarse, "se está estudiando desde el Ministerio de Educación, cuando nos digan que hacer, se hará". Respecto a los casos de riesgo se afirma que "el Ministerio estableció una tabla de enfermedades vulnerables a la COVID-19" y cada familia debe entregar el informe médico correspondiente con el que el director de cada centro valorará si se cumplen las condiciones para elevar esta petición a la Consejería. Asimismo, se afirma que no tienen constancia de que haya trabas en la realización de estos trámites: "Los plazos son los que son".