VÍDEO | Críticas a centros comerciales en Murcia por abrir pese a las inundaciones por la gota fría

El paso de la gota fría por la Región de Murcia se ha saldado con inundaciones por todo el mapa y la evacuación de más de 500 personas durante la noche pasada. La Consejería de Fomento actualizaba esta mañana el cierre de 44 carreteras regionales y de 37 vías la ciudad de Murcia. Si bien se ha rebajado la alerta a nivel alerta amarilla, las autoridades recomiendan no emplear vehículos para desplazarse al menos que sea estrictamente necesario.

Lamentablemente algunos locales y grandes superficies han hecho caso omiso de la indicación, obligando a sus trabajadores a asistir a sus puestos por los medios que sean necesarios. Anticapitalistas de la Región de Murcia ha denunciado esta situación a través de sus redes sociales, donde han compartido un vídeo en el que puede verse a una empleada de un Carrefour achicando agua "sin botas ni material adecuado". Una hora después de que se hicieran eco de la situación, desde Anticapitalistas señalaron que a las empleadas recibieron equipo adecuado.

Quien ha sufrido también numerosas críticas ha sido el Centro Comercial Nueva Condomina que ha decidido abrir sus puertas pese a los cortes y zonas anegadas. En la publicación compartida aseguran que su objetivo es que los clientes que los visiten "puedan permanecer en el interior de nuestras instalaciones". Asimismo, indican que las tiendas irán abriendo conforme "vayan mejorando las condiciones meteorológicas, siempre prevaleciendo la seguridad de los trabajadores.

El post se ha colmado de respuestas negativas en lo que critican que pese al estado de las carreteras invitan a los empleados a "ponerse en peligro". Otro usuario criticaba que "por lo visto no es suficiente con explotar a los trabajadores los días festivos y fines de semana no pagados o pagados a precio de risa...".

Pedro Luis López Sánchez, portavoz de Anticapitalistas Región de Murcia, ha indicado a este medio que, más allá de la situación de Carrefour Atalayas y Nueva Condomina, no entienden que mientras se está en alerta roja y riesgos por inundaciones y se toman medidas como cerrar la actividad lectiva y aconsejan a la gente no coger el coche, "no se diga nada sobre la jornada laboral desde las patronales ni las autoridades".

"Se están dando muchas situaciones de presiones para acudir al centro de trabajo en estas circunstancias que no se denuncian por miedo a represiones, lo cual es una irresponsabilidad, sumado a los trayectos que hacen las familias para llevar a los más pequeños y pequeñas a casa de familiares para poder ir a trabajar", ha indicado López Sánchez.

Hace escasas horas, Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha anunciado que convocará un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar los daños producidos hasta ahora por la DANA con el objetivo de poder solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para la Región de Murcia.