Fundador de una “secta”, frugívoro y exVox: Diego Conesa, el hombre que ha parado Murcia con 100 tractores

“¡Paisanos, vamos a llenar el país de tractores!”. Bajo esta consigna, centenares de personas con chalecos reflectantes bloquearon este martes la Región de Murcia en una manifestación no autorizada. Los agricultores aislaron el núcleo urbano de Murcia y vías estratégicas, como el Puerto de la Cadena (A-30), permanecieron taponadas con tractores hasta el miércoles por la mañana.

A lo largo de las protestas del martes los manifestantes no parecían estar muy bien organizados: más que bloquear el tráfico en el tramo de la Avenida Lope de Vega en dirección Ronda Sur en la capital murciana, lo obstaculizaban. A veces dejaban pasar los vehículos sin seguir ningún tipo de patrón aparente. Un hombre con un coche blanco pasaba, una mujer con un vehículo negro que circulaba en la otra dirección, no. Mientras la señora aporreaba el claxon rabiosa, un manifestante defendía ante los medios que la tractorada estaba autorizada y enseñaba la solicitud que habían enviado a la Delegación del Gobierno. Presionado sobre el tema, se encogió de hombros y derivó al firmante de la petición, Diego Conesa, al frente de la Plataforma 6F.

Con el mismo nombre que el anterior secretario general del PSOE de la región, Conesa es un agricultor de la diputación cartagenera de La Aljorra, conocido en círculos tan variopintos como Vox, el mundo de la dietética y, en un tiempo muy lejano, el del activismo naturalista. En las redes sociales el líder de la tractorada murciana ha trascendido por un vídeo difundido por el diputado de Podemos Víctor Egío en el que le describe como “coprófago”. Conesa, por su parte, aclaró, antes de colgar el teléfono, que se puso “una cosa en los labios para ver si sabía igual que si no la hubiera digerido”.

Os presento al líder de la tractorada que bloquea Murcia este 6F, Diego Conesa Guerrero. Cofundador de la Orden Prístina para la perfección paradisíaca, impulsor de Ediciones Verdad Absoluta, colaborador de Vox... y coprófago 💩💩💩 pic.twitter.com/3IFdADeJwO — Víctor Egío (@EgioVictor) 6 de febrero de 2024

“Nosotros hemos hecho lo posible por que esto sea una reivindicación legal, pero llegamos hasta donde llegamos y tenemos los medios que tenemos. En esta Región se juntan 15.000 drogadictos en una propiedad privada de Fuente Álamo sin el permiso del dueño y nadie dice nada”, justificó Conesa durante la manifestación, en alusión a la rave que tuvo lugar a principios de año en la Región. Tras la disolución de la protesta un día después, el cabecilla del movimiento ha seguido amenazando con unirse a la de los transportistas del sábado: “En muy breve volvemos a la carga”.

Conesa, sentado en un quitamiedos y mientras despachaba a un policía local para hablar con la prensa, razonaba de esta forma: “Cuando los podemitas y la gente de extrema izquierda salen a manifestarse no se les exige nada”.

El bisfenol A, responsable de “alterar la sexualidad”

No es la primera vez que Conesa trata con los medios. Ha acaparado titulares por seleccionar y cultivar calabazas vitaminadas, o por ser un pionero en la agricultura ecológica del Campo de Cartagena. Se hace llamar 'El Eco', aunque durante su intervención en la Comisión Especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Asamblea Regional, aseguró que la agricultura ecológica “en algunos aspectos es mucho más dañina” que la tradicional: “Produce mucho más CO2 que la agricultura convencional, se lo digo yo, que hago millones de kilos todos los años”, sostuvo ante los parlamentarios quien se convirtió en un importante productor hortofrutícola bio de Europa con su empresa Cultivos Ecológicos Azoe SL.

Durante esa sesión afirmó que había luchado mucho “por una alimentación libre de tóxicos para que los seres humanos no tengan que estar ingiriendo productos químicos a la hora de nutrirse”. Unos tóxicos que asoció a lo que denomina como “comportamientos sexuales alterados”: “Yo que fui uno de los grandes impulsores de la agricultura ecológica a gran escala en el mundo, jamás pensé en aquel entonces que los plásticos que yo popularicé como acolchado para evitar las malas hierbas en agricultura ecológica y para disminuir los aportes de agua podrían ser tan dañinos para la humanidad. (...) Estos, además de otras cosas, tienen bisfenol A, el cual es un potente disruptor endocrino, que, por supuesto produce, entre otros problemas, los desarreglos hormonales que alteran la sexualidad”, teorizó en un artículo para Cuarta Edición.

A lo largo del artículo, el líder de la tractorada murciana apuntó sobre la homosexualidad que “pensar que la sexualidad es una elección del individuo, como pretenden hacernos creer ciertos movimientos radicales de la izquierda, es como poco irrespetuoso hacia las personas que se ven atrapadas en un cuerpo que no se corresponde con sus apetitos sexuales”.

Vegetarianismo radical

Conesa se muestra distraído al teléfono, está coordinando la retirada de los tractores, aunque asegura que él no lidera nada: “Yo soy la voz de una gente que me ha pedido que sea su voz. Ellos hacen lo que quieren y yo lo transmito”, resume. Mientras explica cómo se han organizado –a través de redes sociales, aunque no profundiza mucho–, su voz aumenta el volumen. Seguidamente, habla con otra persona:

—Más adelante, venga —dice Conesa—. ¿Qué somos? ¡Los mejores!

—¡Los mejores! —responden al unísono decenas de agricultores.

La conversación muere ahí, pero en la página de Facebook del líder agrícola aún permanece el post que utilizó para animar a los tractoristas a manifestarse: “Basta de ecologetas que no tienen ni puta idea de lo que es el mundo real”, reza el post, entre alusiones a la Agenda 2030 y Davos.

Desde Podemos han acusado a Conesa de ser el líder de una secta, la Orden Prístina para la Perfección Paradisíaca. Según esta orden, el medio ambiente se está degradando porque hemos cometido el “pecado dietético”: abandonar la dieta frugívora –que consiste en alimentarse de frutas y verduras frescas sin procesar– y renunciar a la vida paradisíaca, dejando de comer de lo que nos da la naturaleza, empujándonos a la agricultura, causa de degradación del ecosistema.

—¡Estoy diciéndole a la periodista que soy una secta! —ironiza con otro agricultor desde el teléfono. Conesa explica que tiene un grupo de Facebook “con seguidores de todo el planeta, soy un vegetariano radical con mucho conocimiento de nutrición y medio ambiente”.

Vinculado a Vox Cartagena en el pasado

Este miércoles el líder de la tractorada murciana tuvo un encontronazo con el diputado morado Egío, al que le arrancó una fotografía de las manos y la rompió en pedazos. En la imagen aparecía Conesa con miembros de Vox Cartagena. El agricultor no reniega de su pasada vinculación con el partido de Abascal: “Me llamaron los fundadores. Entonces eran pequeñitos y fui uno de los primeros que ayudó a darle un poco de bombo a la cosa. Luego vi lo que había y que no dejaban trabajar”, reconoce al teléfono.

Esto ha pasado esta mañana. Diego Conesa Guerrero, líder de la tractorada minoritaria y manipulada que bloquea el Puerto de la Cadena en Murcia, ha irrumpido violentamente en nuestra rueda de prensa. No quería que los medios vieran la foto en la que probamos su relación con Vox👇🏼 pic.twitter.com/UJJj2LKIhK — Víctor Egío (@EgioVictor) 7 de febrero de 2024

Fuentes cercanas a Vox alaban a Conesa y sostienen que “cuando surgió el proyecto de Vox se acercó al mismo inicialmente (no tuvo cargo nunca que yo sepa), pero fue de los primeros que detectó el fraude y se apartó inmediatamente. Actualmente y desde antes de las elecciones de 2019 no tiene vínculo conocido con ningún partido político”.

“Pero lo mismo que estuve en Vox unos meses, me tiré cinco años en ANSE. Y que no te digan que fue cuando era un niño. Entré con 23 años, en los noventa”, exclama. Los naturalistas murcianos, por su parte, han declinado pronunciarse sobre la pertenencia de Conesa a la Asociación de Naturalistas del Sureste. Otras organizaciones, como Ecologistas en Acción, han señalado que, hasta el momento de la manifestación, no conocían al líder de la tractorada ilegal.