Parte de la protección de la cuenca del Mar Menor recaerá en Vox si no varían las competencias de Fomento en Murcia

En el último minuto, PP y Vox cerraron el pasado viernes un pacto de gobernabilidad para la Región de Murcia. El precio -a falta de que trascienda el contenido del acuerdo programático- ha sido ceder al partido de extrema derecha las consejerías de Seguridad, Interior y Emergencias con rango de vicepresidencia para el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, y la de Fomento, con el nombramiento pendiente. Esta última cartera, con competencias en ordenación del territorio, carreteras, la Autoridad Portuaria, transportes o vivienda, podría ser clave en el futuro del ordenamiento del Mar Menor. La laguna salada perdió la protección que le brindaba la moratoria urbanística el pasado viernes, horas antes de que Vox y PP anunciasen su acuerdo a golpe de tuit. Sin este decreto y con el Plan de Ordenación Territorial en la Cuenca del Mar Menor sin aprobar, la albufera se encuentra desprotegida contra grandes proyectos de viviendas: “El Gobierno tenía tres años para elaborar un Plan de Ordenación que ni está ni se le espera. A finales de la legislatura la oposición le estuvo insistiendo en que había que prorrogar la moratoria para precisamente, suplir la falta de ese plan”, denuncia Pedro Luengo, coordinador y portavoz regional de Ecologistas en Acción.

La moratoria urbanística del Mar Menor fue tumbada el pasado viernes por todos los partidos de la oposición, incluido Vox: “Han tenido que decidir entre aceptar esa moratoria descafeinada que desbloqueaba algunos proyectos privados o cargársela y exigir un decreto serio”, explica el ecologista. Sin moratoria ni Plan de Ordenación del Territorio, la decisión de ambos estará determinada por la Consejería de Fomento gobernada por Vox.

Este departamento, que dirige el consejero en funciones José Ramón Díez de Revenga, remitió en agosto un borrador del Plan a los ayuntamientos competentes directa o indirectamente (San Pedro, San Javier, Los Alcázares, La Unión, Torre Pacheco, Fuente Alamo, Cartagena y Murcia) para que lo estudiaran y les dio un plazo de un mes para informar de posibles incidencias. “Pero está en fase de borrador y el Plan finalmente lo va a tener que finiquitar Fomento (Vox) junto a la Consejería de Medio Ambiente”, señalan fuentes jurídicas.

Sin embargo, las consecuencias reales de la gestión de Vox dependerán de las competencias que se le otorguen a ese área en el nuevo gobierno, señalan las mismas fuentes. “Si lleva como hasta ahora ordenación del territorio, indudablemente tendrá atribuciones sobre los usos y protección de los terrenos de esa cuenca”. La organización administrativa de las consejerías, recuerdan, es potestad del presidente, “que puede cambiar y distribuir las distintas carteras; el caballo de batalla ahora es qué se va a incluir en las consejerías que gestione Vox”.

Una situación “más oscura” para la laguna

“La entrada de Vox pone las cosas un poco más difíciles y un poco más oscuras”, lamenta el ecologista Antonio Luengo, “ya veníamos de una situación en la que el Partido Popular estaba siendo nefasto en políticas ambientales”. De acuerdo con el coordinador de Ecologistas muchos planes de gestión de los espacios protegidos “estaban por hacer o por aplicarse”.

En cuanto a si se podría plantear una nueva moratoria, Luengo teme que tendrá “mucha letra pequeña para evitar que se le ponga freno a algunos desarrollos de algunas empresas y empresarios que tienen un trato especial en esta Región”.

No hay que perder de vista “que la Ley del Mar Menor recogía que mientras no hubiera plan, estaría en marcha la moratoria y ahora el documento para ordenar el territorio de la Cuenca queda en manos de Vox, un partido que no cree en la Ley del Mar Menor y el único partido que en las Cortes manifestó abiertamente estar en desacuerdo con la Iniciativa Legislativa Popular que dotó al Mar Menor de personalidad jurídica”, reprocha el alcalde de Los Alcázares y secretario socialista de Transición Ecológica y Mar Menor, Mario Pérez Cervera.

Sobre el plan de ordenación existente, “el borrador que sienta las bases del inicio del camino lo están estudiando nuestros técnicos, pero es algo que lleva tiempo porque es un documento muy importante con muchos datos a valorar, y nos lo remitieron a mediados de agosto, que es el mes de más trabajo para nuestro ayuntamiento porque es el mes en el que más población tenemos”.

“Desconfianza”

La “desconfianza” que generó el decreto ley de la moratoria del PP “estuvo propiciada porque permitía edificaciones o promociones que anteriormente estaban prohibidas, como un centro comercial en Cabo de Palos, y por eso votamos en contra, porque nacía con interrogantes y dudas”, justifica. Y apunta que si el PP quiere aprobar una moratoria, “no hay motivos para modificar ni una sola coma de la anterior, que sí que obtuvo la mayoría de votos en la Asamblea Regional”.

En cuanto al cambio de interlocutor de PP a Vox en la Consejería de Fomento, Cervera augura que “si cumplen los lemas que han lanzado en referencia al Mar Menor, tendremos grandes diferencias”. Y lo que es ineludible es que aunque no se hayan hecho con las responsabilidades de la gestión de la laguna salada, las decisiones de Vox marcarán algunas pautas al estar en el Consejo de Gobierno.

La Consejería de Fomento tiene “muchas más competencias, como las relacionadas con la vivienda”, apunta el exdiputado y abogado Rafael Esteban: “Hay que estar vigilante, más después de que el PP ya advirtiera de que no aplicarían la recién aprobada Ley de Vivienda; habrá que ver qué medidas pone Vox en marcha en relación a viviendas sociales, ayudas al arrendamiento etc cuando ellos defienden un modelo privado, cómo se ejecutan los fondos estatales para vivienda o los programas de erradicación del chabolismo”. Esteban enumera también las competencias en carreteras, “veremos si continúan con la deriva privatizadora en materia de mantenimiento y conservación de carreteras y por modelos de construcción privada de infraestructuras y cómo piensan articular el transporte público y las bonificaciones del mismo”

En cuanto a las competencias relacionadas con el litoral, puertos y costas, avanza el exdiputado, tendrán poder de decisión sobre los planes de protección y los desarrollos urbanísticos, pero no solo en el Mar Menor, también en otros entornos como Calblanque o Cabo Cope. “Y ahí está una de las grandes amenazas; porque comparten competencias con Costas y los municipios, pero podrán decidir qué puede y qué no puede hacerse; Fomento dicta las normas generales sobre las que luego se construyen los planes de ordenación, marcan las directrices, y tendrán que pactarlas con sus socios de gobierno y ver si se respetan las normas de carácter estatal o europeo”.

Tendrán mucho qué decir también sobre los usos que se dé a los espacios y pueden hacer que los agrarios primen sobre otros, reflexiona Esteban; “y serán los responsables de otorgar licencias una vez se hayan aprobado los usos municipales del territorio, aunque no tendrán competencias en materia de medio ambiente, por lo que habrá que ver qué coordinación hay entre departamentos y si no chocan con otras consejerías”.

Una “única voz”

“Es importante la unidad de acción dentro de que somos partidos distintos, pero a la hora de las actuaciones debemos ser una única voz”, dijo este domingo Antelo en una entrevista con la emisora esRadio, en la que reconoció que su “obsesión” es la recuperación del Mar Menor: “Es la joya de la corona, debería ser la California de Europa y hay que dar pasos en esa mejora”. Antelo repitió -comprometiendo a su socio antes de entrar en el gobierno- “que la Ley actual no funciona y está perjudicando a sectores muy productivos de nuestra Región, hay que hacer una ley con la tecnificación que tenemos en 2023 y que recupere el Mar Menor, que vuelva a ser lo que siempre fue, reclamo turístico y algo compatible con la actividad ecónomica”. Según el líder de Vox en la Comunidad, “los ciudadanos, los empresarios, los emprendedores lo que quieren hacer es prosperar en el entorno y el Gobierno debe estar de ese lado; es algo que nos une, esa obsesión por recuperar el Mar Menor”.

Por su parte, también este domingo y en Cartagena, Fernando López Miras señaló que la posición de su partido respecto a la laguna salada es “firme” y no habrá “ni un paso atrás en la protección del Mar Menor, lo hemos venido diciendo este tiempo atrás”.