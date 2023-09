López Miras ofrece a Vox formar parte del Gobierno de Murcia y evitar nuevas elecciones

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha ofrecido a Vox formar parte del Gobierno regional, con el fin de terminar con la situación actual de “bloqueo” y no “condenar” a los ciudadanos a unas terceras elecciones en menos de seis meses, según ha podido saber Europa Press de fuentes del PP.

Vox y PP chocan en Murcia al votar sobre la moratoria urbanística del Mar Menor y evidencian la dificultad de un pacto de gobierno

Más

De esta forma, según fuentes del PP, se acabaría con el “bloqueo” en el que se encuentra la Región desde el pasado 28 de mayo y se evitaría la repetición electoral.

Vox se incorpora al Gobierno Regional con un total de tres consejerías, una de ellas Agricultura. Inicialmente el partido de extrema derecha había pedido a López Miras la vicepresidencia y dos carreras de la Comunidad.

Celebramos el acercamiento de posturas que hacen posible desatascar la negociación.

Creemos importante que VOX esté en el gobierno con tres consejerías, una de ellas la de Agricultura, donde entendemos que podemos aportar un gran valor añadido en esta nueva etapa… pic.twitter.com/yedPJr4CYs — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) 1 de septiembre de 2023

Hay que recordar, que el próximo jueves, 7 de septiembre, se acaba el plazo para elegir presidente de la Comunidad. De no ser así, iríamos a una repetición electoral.

Previo al acuerdo, las negociaciones públicas entre ambos partidos han sido prácticamente inexistentes. La sombra de la repetición electoral llevaba planeando sobre la Región desde las elecciones del 28M. Entre ambos partidos la tensión no ha hecho más que acrecentar tras los comicios, empezando por la falta de representación de Vox en la Mesa de la Asamblea Regional: “Génova ha decidido, hoy, ir a elecciones”, adelantó José Ángel Antelo. “No esperábamos lo que ha sucedido en la mesa. El PP ha vetado a la tercera fuerza política de la Región de Murcia”, explicaba.

Durante la primera sesión de investidura, López Miras pidió a Antelo no caer en el “en el fetichismo del sillón” ni refugiarse “en las trincheras de la ideología” a la hora de pactar: “Los votantes de Vox se sienten cerca del PP”, resumió. La sesión no salió adelante, de nada sirvió que dos días antes el Ejecutivo Regional cediera la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Región de Murcia.

A la sesión del parlamento le siguió un silencio por parte de las dos fuerzas, que se han acusado mutuamente de no contactar a la otra: “Con esos resultados electorales, no se puede justificar el bloqueo de Vox cuya negativa a dialogar si no entra a formar parte del Gobierno regional va a conducir a una repetición electoral que rechaza absolutamente el Partido Popular”, defendieron fuentes del PP a este diario. Desde la formación de Abascal, por su parte, insisten en que López Miras lleva más de un mes sin llamarles: “No se le ve con ganas de acordar”

Sorprende que las negociaciones tengan lugar en la jornada del viernes, día en el que la Asamblea Regional ha tumbado la moratoria urbanística en el Mar Menor. Salvo el PP, el resto de fuerzas políticas, PSOE, Vox y Podemos, han votado en contra.