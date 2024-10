elDiario.es Región de Murcia clausura las jornadas 'La encrucijada digital y la Inteligencia Artificial (IA)'

La Filmoteca Francisco Rabal de la capital murciana ha acogido este martes la clausura de las Jornadas 'La encrucijada digital y la Inteligencia Artificial (IA)' organizadas por elDiario.es Región de Murcia. Unas jornadas con las que el periódico digital ha celebrado su noveno aniversario, y que arrancaron el martes 8 de octubre.

El encargado de inaugurar la jornada de este miércoles ha sido Diego Avilés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, quien ha destacado la importancia de reflexionar sobre la Inteligencia Artificial: “elDiario.es Región de Murcia demuestra su compromiso corporativo y social abordando estas cuestiones”.

Avilés ha señalado que el Ayuntamiento de Murcia ya aplica la IA en la administración municipal, “gracias a ella evitamos del orden de 13.000 ataques informáticos anuales, tenemos sistemas de reconocimiento de imagen para detectar situaciones anómalas para reparar mobiliario, la disponibilidad de aparcamiento o la gestión de aglomeraciones turísticas o del agua”.

El concejal de Cultura ha finalizado su intervención reflexionando sobre la intervención de la IA en el arte: “Ya se pueden generar contenidos artísticos sin la intervención humana, pero una obra sin arte, ¿es arte?”, se ha preguntado.

Tras sus palabras, se ha dado paso al debate coloquio en el que se ha abordado el tema de 'Cómo la IA modelará el futuro: desde la prevención de desastres climáticos hasta el uso que tendrán nuestros datos. Posibles soluciones a los problemas de adicción a Internet'.

En esta ocasión, los invitados para abordar estas cuestiones -moderados por la directora de elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche- han sido María Jesús Martín, directora de la División de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas; Andrés Caballero Alcaraz, responsable de la Oficina Acelera Pyme y del Coworking digital miitUp de la Cámara de Comercio de Murcia; Pablo Pavón, vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y Francisco Javier Marín-Blázquez, profesor de Ingeniería de la Información y la Comunicación de la Universidad de Murcia (UMU).

Elisa Reche, directora de elDiario.es Región de Murcia, ha comparado la IA con un loro “en el que hemos volcado volcado siglos y siglos de historia y cultura de la humanidad, los ha deglutido y los combina con algoritmos cada vez más complejos” y ha señalado la necesidad de estar alerta en el campo del periodismo, “ya que no solo nos enfrentamos a los bulos; ahora con la IA, también a imágenes, audios o vídeos que nos pueden llegar totalmente manipulados”.

“Los que llevamos mucho tiempo estudiando y trabajando con Ia IA lo que queremos es crear máquinas inteligentes, que puedan crear una solución útil y eficaz ante cualquier situación, incluso en aquellas que no estaban previstas”, ha analizado Francisco Javier Marín-Blázquez, profesor de Ingeniería de la Información y la Comunicación de la Universidad de Murcia (UMU), quien ha considerado que “todavía estamos lejos del Terminator, pero tenemos una serie de tecnologías que sí son capaces de hacer tareas que hasta hace poco pensábamos que solo podrían hacer los humanos”.

Para ejemplificar el modo de funcionamiento de la IA, ha dicho Francisco Javier Marín-Blázquez, “al contrario que la informática tradicional donde el programador el dice a un programa cómo resolver un problema, con la IA se les enseña a aprender a resolver el problema”.

Por su parte, María Jesús Martín, directora de la División de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas, ha explicado que “lo que queremos es llevar este conocimiento, que sea útil, en forma de soluciones que permitan a las empresas a avanzar en la parte de digitalización y la IA”.

Y ha apuntado que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destinado 3.000 millones de euros a la digitalización de las empresas. “El primer paso antes de utilizar la IA es tener un nivel básico de digitalización; muchos negocios no tenían ni página web”, ha dicho María Jesús Martín, quien ha indicado que “los índices que miden la digitalización en un país dentro de Europa nos deja en buen lugar en general”.

María Jesús Martín ha concretado que más de 400.000 empresas han pedido la ayuda del kit digital y otras 8.000 han pedido el kit consulting: “Esto solo puede hacerse con cierta eficiencia si se automatiza el proceso a través de la administración”.

La Cámara de Comercio de Murcia, en 2021, abrió en la oficina Acelera Pyme “un punto de asesoramiento a empresas para ayudarles a la digitalización”, ha añadido Andrés Caballero Alcaraz, responsable de la Oficina Acelera Pyme y del Coworking digital miitUp de la Cámara de Comercio de Murcia.

“Fuimos una de las primeras oficina Acelera Pyme, tenemos en Murcia más de 20.000 convenios de ayuda y más de 15.000 empresas lo han solicitado”, ha afirmado Andrés Caballero.

Narcisismo del presente

Por su parte, Pablo Pavón, vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ha señalado que “los profesores tenemos un problema que se llama el narcisismo del presente; pensamos que los alumnos de antes eran muy listos y los de ahora son muy tontos”. Pero “son distintos, no es culpa de nadie, simplemente es así; si has sido educado con incentivos cortos, es normal que no puedas mantener la atención durante más de un minuto”.

Sin embargo, ha apuntado, “la misma tecnología que permite que los niños se distraigan rápidamente, pueden ser una herramienta para dar una educación individualizada y personalizada”.

Según el vicerrector de Estrategia Digital e IA de la UPCT, “no hay ninguna posibilidad de que puedas garantizar que un trabajo se haya hecho o no con Chat GPT; tenemos que prepararnos a esa realidad y vamos a tener que volver a la evaluación de hace 10 años, cuando se preguntaba directamente al alumnado qué había aprendido”.

Tras el debate coloquio, a las 19.30h se ha proyectado la película 'A.I. Inteligencia Artificial' (2001) de Steven Spielberg, que cuenta la historia de David, el primer niño robot programado para amar, que intentará buscar su lugar en un mundo en el que no termina de ser aceptado ni por los humanos ni por las máquinas.

Las jornadas también se han podido seguir por streaming a través de la cuenta de YouTube de elDiario.es Murcia.

En la jornada del martes, 'Desinformación, alarmismo, sesgos y desafíos derivados del impacto de la IA en el periodismo digital y las industrias creativas', participaron en la mesa redonda el director de elDiario.es Región de Murcia, Ignacio Escolar; Carlos Castillo, periodista especializado en Tecnología de elDiario.es; Patricia Ruiz Guevara, coordinadora de Maldita Tecnología de Maldita.es, y Juan Miguel Aguado, catedrático de Periodismo en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia (UMU); moderados también por la periodista Elisa Reche, directora de elDiario.es en la Región de Murcia.

Este evento ha contado con el apoyo de la Cámara de Comercio de España, Red.es y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como patrocinadores principales, además de la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el grupo Fuertes y la Filmoteca Regional, que cede su espacio para la celebración de las jornadas y colabora con la proyección de las películas.