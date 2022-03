El acusado de increpar a Consuelo Ordóñez acepta seis meses de cárcel por un delito contra la integridad moral

Un hombre de 46 años ha aceptado este lunes una condena de seis meses de cárcel por un delito contra la integridad moral por agredir verbalmente el pasado 11 de noviembre en un bar de Pamplona a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que es hermana del parlamentario vasco del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez. Finalmente ha quedado así descartada la aplicación del delito de odio y discriminación ideológica por el que la Fiscalía le pedía una condena de hasta un año de prisión y una multa de 2.160 euros. La presidenta de Covite se ha mostrado “satisfecha” con la condena y agradecida con el juez y el fiscal “por velar” por sus derechos.

Investigan a un hombre de 46 años por amenazas a Consuelo Ordóñez, que seguirá adelante con la denuncia

Saber más

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre las 21:00 horas en el céntrico Bar Gaucho de la calle Espoz y Mina de Pamplona, el acusado se dirigió a Ordóñez, quien se encontraba en la barra del bar con una amiga, para gritarle de forma “reiterada y muy agresiva” frases como “qué asco me das, qué asco me das tía. Yo soy de aquí de toda la puta vida”. Este suceso fue considerado por el Ministerio Fiscal como constitutivo de un delito relativo a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas del artículo 510.2 a) del Código Penal. O lo que es lo mismo, un delito de odio y de discriminación ideológica ya que lo hizo “movido por el desprecio y animadversión” ante la “acreditada posición ideológica” de Ordóñez.

Según consideraba la Fiscalía, “las expresiones que el acusado profirió tenían por objeto menospreciar y humillar a la Sra. Ordóñez por su ideología, y la forma y exposición pública en la que el episodio se desarrolló, conllevó un grave atentado a la dignidad de la Sra. Ordóñez, así como a la que ésta representa dentro de la Asociaciones de Víctimas de Terrorismo, colectivos a los que por la ideología el acusado desprecia, siendo el sentimiento el sentimiento de rechazo hacia los mismos lo que le impulsó en aquel modo de proceder”.

Según aclara la propia presidenta de Covite a elDiario.es, que no se personó siquiera en el procedimiento tras interponer la denuncia, no fue citada a declarar tras aceptar el acusado la pena de seis meses de prisión. “Estoy satisfecha. No he querido ejercer acusación contra esta persona. Confío en el juez y en el fiscal. Soy jurista y sé perfectamente cuánto pueden dar de sí estos hechos”, señala, pese a añadir que “evidentemente” esta persona le “insultó por un odio ideológico”.

Una noticia buena que tengo que celebrar hoy 💜💜💜💜 y que me hace mucha ilusión.

Gracias al juez y al fiscal por velar por mis derechos.#DiaInternacionalDeLaMujer



6 meses de prisión por decirle "qué asco me das" a Consuelo Ordóñez en Pamplona - https://t.co/Ep66E2ar1Z — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) 8 de marzo de 2022

Además, Ordóñez ha enmarcado lo sucedido en una violencia de origen “machista”, al asegurar que durante años siempre han sido hombres, “en manada y por la espalda”, los que le han “hecho de todo cuando iba sola por las calles de San Sebastián”, algo que asegura que solo sucedía cuando iba sola o con amigas y nunca cuando iba acompañada de amigos. “No me puede hacer más ilusión que además esta noticia la tenga que celebrar hoy, el día de la mujer. Porque además esta persona, con esa agresividad y esa violencia, es un machista. Porque esto lo hace porque soy mujer”, ha manifestado.