Consuelo Ordóñez denuncia una agresión verbal en Pamplona

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que es hermana del parlamentario vasco y dirigente del PP donostiarra asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, ha denunciado en sus redes sociales haber sido agredida verbalmente en la noche de este miércoles en un conocido bar de la calle de Espoz y Mina de Pamplona. “Mira que he vivido cosas en mi vida, pero esto ha sido muy desagradable y violento. No me lo esperaba”, explica Ordóñez.

Estaba el bar abarrotado de gente y nadie ha dicho absolutamente nada. Ni siquiera viendo que la agredida era una mujer.



Estos son los famosos "nuevos tiempos".



La normalización del odio. pic.twitter.com/Pct2buGPYD — Consuelo Ordóñez (@ConsuorF) 10 de noviembre de 2021

Ella y una acompañante han entrado al bar Gaucho y se han ubicado en la barra. Un varón ha accedido al local y ha proferido gritos contra Ordóñez. “Parecía que se iba pero volvía de nuevo y seguía gritando. Es odio. Constatamos que estas cosas no pasan por casualidad. Hay odio en una parte de la sociedad”, abunda para recordar que su organización ha detectado otros casos de radicalización en Navarra en los últimos meses. “Esto no me pasa en San Sebastián”, insiste Ordóñez, que se encuentra en la ciudad por unas jornadas de Covite previstas para este jueves.