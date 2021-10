Anvite considera una humillación las palabras de Otegi: "Nos causan un dolor inimaginable"

La Asociación Navarra de Víctimas de Terrorismo de ETA (Anvite) ha manifestado este lunes que las palabras de Arnaldo Otegi, "y el apoyo que han recibido por parte de la izquierda abertzale", les causan "un dolor inimaginable". "A quien dé crédito y credibilidad a sus palabras le invitamos a que nos pregunte a nosotros, las víctimas de ETA que es lo que pensamos al respecto; que se imaginen a Goebbels o Göring diciendo que Hitler hizo mal asesinando a millones de judíos, que ellos no querían...", ha señalado.

La izquierda abertzale reniega de ETA y busca normalizar su papel político

Saber más

En un comunicado recogido por Europa Press, la Asociación ha trasladado a Otegi que les "sigue humillando especialmente a las víctimas cuando habla de víctimas sin reconocer ni responsabilizarse de la causa" que las convirtió en víctimas. "No condena todos los asesinatos y atentados y por tanto sus palabras son falsas. No pide perdón", ha añadido. Según ha continuado, "no reconoce y asume que ETA fue la que asesinó, pero sí que reconoce que el abandono del terrorismo, de su 'lucha armada', fue una estrategia". "Siguen defendiendo las mismas ideas por las que nos asesinaron e hirieron a cientos de personas. No reniega de esas ideas que provocaron el inicio de la barbarie terrorista", ha criticado.

Tras insistir en que "no pide perdón", ha rechazado que Otegi "aboga por los terroristas encarcelados y por tanto reivindica su causa, les apoya y justifica sus acciones". "Si nunca debió ocurrir ¿por qué eligió ser terrorista? Si duro mucho tiempo el terrorismo ¿por qué no actuó para pararlo?", ha señalado.

"Si realmente siente nuestro dolor ¿por qué no revela quienes son los terroristas de ETA culpables de los casi 400 asesinatos sin resolver y pendientes de recibir justicia?", ha concluido.