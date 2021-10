Apenas la mitad de los alumnos de la ESO en Navarra sabe qué fue ETA

El conocimiento sobre el terrorismo y en concreto sobre ETA es cada vez menor entre las nuevas generaciones, tal y como lo constata una de las mayores encuestas realizadas sobre la percepción del terrorismo en España, que se ha hecho en Navarra a alumnado de los cuatro cursos de la ESO. Del estudio se desprenden datos "preocupantes" como el de que apenas un 57% de los jóvenes conoce qué fue ETA y sólo un 0,5% conoce el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El estudio

En el sondeo han participado 1.556 estudiantes de los 28.355 que cursan la ESO en Navarra, a los que en mayo se les envió la encuesta para que la realizaran en horario lectivo. Participaron un 4% del total del alumnado, una muestra "muy buena", según los responsables. Son estudiantes de entre 11 y 16 años, es decir que cuando ETA anunció el fin de su actividad armada en 2011 tenían entre 1 y 6 años.

La encuesta sirve "como punto de partida" para el Departamento de Educación para saber cuál es el grado de conocimiento de los estudiantes de secundaria sobre terrorismo antes de implantar el curso que viene unas unidades didácticas "sobre memoria y prevención del terrorismo". Según apuntan desde el Ejecutivo foral, a finales del curso que viene, una vez parte del alumnado haya recibido esas unidades didácticas, se hará una evaluación contrafactual, es decir, un estudio para evaluar la diferencia de conocimientos de terrorismo y terrorismo de ETA entre aquellos estudiantes que hayan recibido las unidades didácticas y los que no.

La principal conclusión del estudio, según ha indicado el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos, es que "el desconocimiento del terrorismo muy grande" entre los adolescentes. Un 54% de las personas encuestadas afirman no tener conocimiento alguno sobre el terrorismo, un 47% afirma tener un conocimiento escaso y un 7% un conocimiento nulo.

Estos porcentajes aumentan de manera "preocupante" en el conocimiento de lo que fue el terrorismo del GAL con un 63% de las personas que respondieron a la encuesta que afirman directamente no saber qué fue el GAL. Cifra a la que hay que añadir un 19% de personas que afirman que les suena pero que no sabrían precisar. En total un 82% de las personas respondieron que no saben qué fue y qué hizo el GAL. Las cifras también resultan excesivamente elevadas en el caso del terrorismo cometido por grupos de extrema derecha, según apunta el estudio en sus conclusiones.

El 26% justifica la violencia con fines políticos

Del estudio también se desprende que un 26% de los jóvenes justifica el uso de la violencia con fines políticos, un porcentaje que en el caso de los hombres sube al 29%, mientras que baja al 23% entre las mujeres. El director del Observatorio de la Realidad Social no achaca este porcentaje a la juventud de la muestra, sino a "la banalización de la violencia que existe en la sociedad".

Además, ante la frase “Ningún proyecto político es más importante que el derecho a la vida de una persona”, un 58% se muestra totalmente de acuerdo y un 5% totalmente en desacuerdo, mientras que sobre la afirmación “Toda acción violenta que atente contra la dignidad de una persona debe ser rechazada”, un 48% está totalmente de acuerdo, y un 6% en desacuerdo.

El estudio también destaca el "poco conocimiento que tiene la juventud con las diversas iniciativas públicas y privadas que promueven la convivencia en Navarra, los derechos humanos y la búsqueda de justicia para víctimas". Tan sólo un 5% de las personas encuestadas conoce alguna iniciativa de instituciones públicas dirigida a superar los daños ocasionados por el terrorismo en Navarra. Las iniciativas de la sociedad civil centradas en superar los daños ocasionados por el terrorismo en Navarra tampoco son conocidas entre la población joven de Navarra, según el estudio. Apenas un 8% de las personas encuestadas afirma tener conocimientos sobre iniciativas de la sociedad civil.

Por el contrario, la demanda de conocimiento es clara cuando la juventud manifiesta que se requiere mayor dedicación en los programas formativos en los centros escolares. Un 75% de todas las personas encuestadas afirman que es necesario trabajar en las aulas el tema del terrorismo. "Dicha afirmación es una llamada de atención hacia la forma que los centros escolares han tenido con relación al terrorismo y sus manifestaciones en Navarra y a la escasa formación que se ha promovido en dichos espacios formativos", apunta el informe.