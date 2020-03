Navarra registra su día más negro en la lucha contra el coronavirus: 92 positivos y 14 muertes

La curva de la expansión del coronavirus en Navarra no deja de ascender. Según los últimos datos ofrecidos por el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) -actualizados por última vez este domingo a las 20:00- los casos positivos han aumentado en 92 en las últimas 24 horas, que han sido fatídicas en cuanto a muertes se refiere, 14 personas han fallecido en un día con coronavirus en la Comunidad foral. En total la cifra de contagiados asciende a 886 y los fallecidos a 24. Como nota positiva, la consejera de Salud, Santos Indurain, ha confirmado que siete pacientes, tres en las últimas horas, ya han recibido el alta médica y se encuentran en sus casas ya recuperados del Covid-19.

De los 886 casos positivos, 339 están hospitalizados en los distintos centros sanitarios -públicos y privados- de la Comunidad foral en Pamplona, Estella y Tudela. Hasta la fecha, el Servicio Navarro de Salud no desglosa la información y no informa de cuántos pacientes se encuentran en cada hospital. Sí se ha comunicado que de los hospitalizados, 40 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). UCIs que se han ampliado en Navarra para poder dar cabida a todos los pacientes, ya que con las plazas tradicionales no se podría llegar al elevado número de hospitalizados que necesitan estar en cuidados intensivos. Por su parte, la mayoría de los pacientes -547- se encuentran en régimen de seguimiento domiciliario atendidos por vía telefónica.

Por el momento, asegura la consejera Santos Induráin, no se contempla la opción de trasladar a pacientes a hoteles adaptados, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, ya que se ha ampliado el número de camas disponibles y "no es necesario". Sí se baraja la opción, ha señalado la consejera, de recurrir a los hoteles como lugar de pernoctación del personal sanitario.

Tasa de contagios superior a la de Wuhan

Con el aumento incesante de casos positivos en coronavirus en Navarra, la Comunidad foral va acercándose en tasa de contagiados a las dos comunidades autónomas más afectadas por el Covid-19, que son La Rioja con una tasa de 2,07 infectados por cada 1.000 habitantes, y Madrid, con 1,46. También supera la tasa de Navarra, que es de 1,23, la de la provincia vecina Álava, que asciende a 2,8, siendo el territorio con una mayor tasa.

Navarra también supera en tasa a la media de España, Italia, e incluso Wuhan, que marca una tasa de 1,16 incluyendo los recuperados. Pese a las cifras, desde el Gobierno de Navarra no se espera todavía cambiar de escenario y aseguran que la sanidad navarra tiene todavía un "amplio margen" para combatir el coronavirus.