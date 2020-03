Navarra registra otro día negro en la lucha contra el coronavirus: 214 positivos y 16 fallecidos

Navarra vuelve a registrar un día negro en su lucha contra el coronavirus. En las últimas 24 horas se han registrado en la Comunidad foral 214 nuevos casos positivos por coronavirus y han fallecido 16 personas. En total la cifra de contagios asciende a los 1.411 casos, un 18% más que hace 24 horas, y los fallecidos con Covid-19 ya ascienden a los 49. Según ha informado el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea), todos los fallecidos con coronavirustenían entre 63 y 91 años y en la gran mayoría de los casos tenían pluripatología previa.

De los 1.197 casos positivos, 506 están hospitalizados en los distintos centros sanitarios -públicos y privados- de la Comunidad foral en Pamplona, Estella y Tudela. Hasta la fecha, el Servicio Navarro de Salud no desglosa la información y no informa de cuántos pacientes se encuentran en cada hospital. Sí se ha comunicado que de los hospitalizados, 54 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). UCIs que se han ampliado en Navarra para poder dar cabida a todos los pacientes, ya que con las plazas tradicionales no se podría llegar al elevado número de hospitalizados que necesitan estar en cuidados intensivos. Por su parte, la mayoría de los pacientes -691- se encuentran en régimen de seguimiento domiciliario atendidos por vía telefónica. Además, son 35 los pacientes que ya se encuentran en sus casas tras haber recibido el alta médica.

249 profesionales contagiados

También ha aumentado ligeramente en el último día el número de profesionales del sistema sanitario de Navarra positivos por Covid-19. Son 249, entre los que se encuentra personal sanitario (médicos, enfermeras o auxiliares de enfermería) y socio-sanitario, entre los que se incluye el personal de las residencias de ancianos, celadores, y también personal de administración y de mantenimiento, ha indicado la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain. Las pruebas se realizan en un circuito instalado en las instalaciones de Refena, en Pamplona, a todo aquel miembro del personal antes señalado que presente síntomas. Santos Induráin ha señalado que del total de trabajadores que se han hecho la prueba, tan solo el 28% ha dado positivo. Son 249 personas de unas 15.000 que trabajan en el sistema sanitario de Navarra, público y privado.