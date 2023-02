Las Cortes Generales abordan esta semana la renovación de la financiación foral

El Congreso de los Diputadas abordará esta semana el proyecto de ley que renueva la financiación de los cuatro territorios forales, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa por un lado y Navarra por otro. Se trata del cupo de la comunidad autónoma de Euskadi para el quinquenio 2022-2026, que fija una aportación provisional al Estado del año base en 1.472 millones de euros y, además, de las modificaciones del concierto vasco y del convenio con Navarra, con la concertación de nuevos impuestos.

Será este martes cuando el pleno del Congreso tenga que avalar la petición de PSOE, PP y PNV de tramitar estos proyectos de ley por la vía rápida y por lectura única, es decir, para reducir los plazos y sin pasar por ponencia ni comisión, sino directamente en el pleno del Congreso, lo que acelera al máximo su aprobación, informa Europa Press.

Si finalmente el pleno del Congreso ratifica esta petición de PSOE, PP y PNV, el jueves se debatirán y votarán estos tres proyectos de ley que renuevan la ley quinquenal del cupo y modifican el concierto vasco y el convenio con Navarra para concertar nuevos impuestos, como el de las grandes fortunas o el de los plásticos.

El proyecto de ley para modificar el Concierto Económico de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa recoge que las Haciendas forales pasarán a gestionar nuevos impuestos, como el gravamen especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables o del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, según lo establecido en la Comisión Mixta celebrada el 27 de diciembre. En cuanto al Convenio con Navarra, se incluye la concertación del gravamen a la banca y las energéticas y el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable, con los que el Gobierno Foral prevé recaudar en 2023 y 2024 un total de 104 millones de euros. En el caso del nuevo impuesto de grandes fortunas que se aplicará en el Estado, Navarra lo asumirá con normativa propia, pero no tendrá aplicación en la práctica, dado que en la comunidad foral seguirá vigente el impuesto de Patrimonio.

Sobre los gravámenes temporales a las energéticas y entidades financieras, Navarra recibirá el 1,6% del volumen de ingresos generados en el conjunto de España en 2023 y 2024. Además, la comunidad foral asumirá íntegramente la definición y gestión de las ayudas del Estado que se financien con la recaudación de ambos gravámenes.

En cuanto al cupo vasco, la renovación de la ley quinquenal sale fruto de la reunión de la Comisión Mixta entre el Ejecutivo central y el vasco, donde se fijó que se mantuviera el índice de imputación en el 6,24%, y se fija una aportación provisional al Estado del año base en 1.472 millones de euros. En cualquier caso, la nueva metodología de cupo para el quinquenio 2022-2026 se da con un importe muy similar al importe que actualmente estaba abonando Euskadi al Estado con el anterior quinquenio. Eso sí, en este cupo base no está integrada como carga asumida la valoración de las políticas activas de empleo, que se instrumenta anualmente como compensación del cupo líquido a pagar al Estado. Los importes definitivos se dividen en el cupo líquido de 2021 (1.403 millones de euros), las compensaciones financieras (definitivo 2021 y provisional 2022) y valoración de políticas activas de empleo (definitivo 2021 y provisional 2022).